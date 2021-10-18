Nagelsmann: "Futbolcuyken idolüm Terry'ydi"

Bayern Münih'in genç teknik direktörü Nagelsmann, futbolculuk döneminde Terry'yi kendisine örnek aldığını açıkladı.

Oldukça genç bir yaşta olmasına karşın Avrupa’nın en revaçta teknik direktörlerinden biri olan Julian Nagelsmann; Hoffenheim ve RB Leipzig’de kazandığı tecrübelerin ardından geride bıraktığımız yazda Bayern Münih’in başına geçmişti.

Futbolculuk kariyerinde bu denli bir başarı yakalayamayan Alman teknik adam, geçirdiği ciddi sakatlık sonucu 20 yaşında futbolculuk kariyerine nokta koymuştu.

Nagelsmann, bu dönemde kendisinin idolünün Chelsea’nin efsane savunmacısı John Terry olduğunu açıkladı.

Neler söylendi?

The Times’a konuşan Nagelsmann, geçmişte kendisine örnek aldığı futbolcunun sorulması üzerine şunları söyledi: “John Terry. Bu biraz çılgıncaydı, genç bir futbolcuyken Christian Trasch ile aynı takımda oynuyordum. Ben ona Patrick (Vieira) diyordum çünkü altı numarada oynuyordu, o da bana John Terry, ‘Johnny’ diyordu.”

O zamanlar Terry en iyi stoperleriden biriydi, yanlış hatırlamıyorsam hiç hava topu mücadelesi kaybetmediği bir sezon vardı. Kafa toplarında oldukça cesurdu. Benim de ayaklarım iyiydi ama hava toplarında daha iyiydim. Dolayısıyla bazı benzerliklerimiz vardı, benim için bir çeşit rol modeldi.”

“Bir keresinde onunla üç dakika konuşma imkanım olmuştu ve ona bu durumdan bahsetmiştim. Ama detaylıca açıklamak durumunda kalmıştım çünkü bana tuhaf bir bakış atmıştı.”

Bayern yeni sezonda nasıl gidiyor?

Nagelsmann yönetimindeki Alman devi, Bundesliga’da oynadığı sekiz maçta altı galibiyet bir beraberlik alarak 19 puan toplamayı başardı.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı Barcelona ve Dinamo Kiev maçlarını da sırasıyla 3-0 ve 5-0’lık skorlarla kazandı.

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