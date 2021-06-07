PSG Başkanı Al-Khelaifi'den Lionel Messi'ye: Tüm büyük oyuncular PSG'ye gelmek ister

PSG Başkanı Nasır el-Halifi, Barcelona ile sözleşmesi biten Lionel Messi'ye göz kırpıyor.

PSG Başkanı Nasır el-Halifi, "bütün büyük oyuncuların" gözünün Paris ekibinde olduğunu söyledi.

Barcelona ile sözleşmesi sona eren Lionel Messi, Katalanlar'ın mali zorluklar yaşadığı bir dönemde Ligue 1 ekibiyle bağlantılı.

Arjantinli yıldız, Barcelona'ya geçen yaz olduğundan daha yakın görünse de henüz bir anlaşmaya varmadılar ve Parc de Princes'te boy göstermesi olası.

Nasır el-Halifi ne söyledi?

L'Equipe'e konuşan el-Halifi, Lionel Messi'nin sözleşmesinin sona erdiğine ve serbest olduğuna dikkat çekti.

"Messi sözleşmesinin sonunda ve tüm kulüplerin onunla temasa geçip gelecek sezon için kadroya katma hakkı var."

"Size bir şey söyleyeyim mi? Bana inanın ki tüm büyük oyuncular PSG'ye gelmek ister."

"Hem de hepsi. Bunu yalnızca Messi özelinde söylemiyorum. Çok iyi oyuncularımız olduğu için tüm yıldızlarla anlaşmamız mümkün değil."

"Ve Messi, Messi'dir. Harika bir oyuncu."

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Öte yandan Messi, gelecek hedefi ne olursa olsun Barcelona'da kalma kararı alırsa maaşında önemli bir indirime gitmek durumunda kalacak.

PSG, Messi'ye daha fazla avantaj sağlayabilir ve medyada yer alan haberlere bakılırsa Arjantinli emekli olmadan önce Şampiyonlar Ligi'ni tekrar kazanmak istiyor.

Finansal Fair Play'de PSG

Nasır el-Halifi, FFP kuralları göz önüne alındığında koronavirüs döneminde kulüplerin zorluklar yaşadığını söyledi.

"Kulüplerin mali zorluklar yaşayacağını herkes biliyor."

"Dürüst olmak gerekirse koronavirüs salgınıyla birlikte FFP kuralları savunulamaz. Dünya çapında futbol yaklaşık 8 milyar dolar kaybetti."

"FFP yatırımı engellememeli. İnsanların futbola ve diğer sporlara para yatırmasını istiyor musunuz?"

"FFP kurallarını değiştirmemiz gerekiyor ve UEFA bunun üzerinde çalışmalı."

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