Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılmak istiyor

Portekizli yıldızın menajeri, oyuncuya kulüp arayışlarını sürdürüyor.

Lionel Messi'nin transferi belki de futbol tarihinin en sükseli işiydi ve bitti.

Arjantinli yıldız, La Liga'nın mali kriterleri nedeniyle Barcelona'daki 21 yıllık kariyerini sonlandırmak zorunda kaldı ve bir devir sona erdi.

Peki şimdi sıra, yıllardır rekabete girdiği adam Cristiano Ronaldo'da mı?

Evet, Portekizli yıldızın Juventus'tan ayrılacağına dair spekülasyonlar her geçen gün daha fazla dillendiriliyor.

Ne söylendi?

Correire dello Sport'un haberine göre Ronaldo, Juve'deki kariyerine son verme kararı aldı ve yıldız oyuncunun Portekizli menajeri Jorge Mendes, bir süredir oyuncuya kulüp bulmaya çalışıyor.

Masada olan takımlar elbette var. Mesela bunlardan biri Manchester United. Mendes, İngiliz devinin Ronaldo'ya ilgisini arttırma amacında.

Portekizli menajer bir yandan da Harry Kane'i transfer etmek isteyen Manchester City'nin aklını karıştırmaya çalışıyor.

Bununla birlikte Paris-Saint Germain ihtimali de yok sayılamaz. Eğer PSG transferi gerçekleşirse futbolseverler, Ronaldo ile Messi'yi aynı takımda izleyebilme fırsatına sahip olacak.

Ronaldo ne söylemişti?

Juve'nin santrforu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada transfer spekülasyonlarına şu sözlerle tepki göstermişti:

"Geleceğimle ilgili medyada çıkan söylentiler bir insan ve futbolcu olarak bana olduğu kadar, ismi geçen kulüplerin oyuncularına ve teknik ekibine de saygısızlık.

"Beni tanıyan herkes işime ne kadar odaklandığımı bilir. Daha az konuşma ve daha fazla eylem, kariyerimin başlangıcından beri benim yol gösterici mottom olmuştur.

"Ancak son zamanlarda söylenen ve yazılan her şeyi göz önünde bulundurarak duruşumu ortaya koymam gerekiyor.

"Real Madrid'deki hikâyem yazıldı. Kaydedildi. Sözlerle ve sayılarla, kupalarla ve şampiyonluklarla, rekorlarla ve manşetlerle. Bunlar Bernabeu Stadyumu'ndaki müzesinde ve aynı zamanda kulübün her taraftarının aklında.

"Ve elde ettiğimin ötesinde, o dokuz yılda derin bir sevgi dolu bir ilişkim olduğunu hatırlıyorum.

"Bugüne kadar koruduğum ve her zaman besleyeceğim bir sevgi ve saygı. Gerçek Real Madrid taraftarları beni kalplerinde taşımaya devam edecek ve ben de onları kalbimde tutacağım.

"Beni birçok farklı ligdeki bir dizi kulüple ilişkilendiren haberler ve hikâyeler var ve hiç kimse gerçeği bulmaya çalışmakla ilgilenmiyor.

"İnsanların adımla oynamalarına izin veremeyeceğimi söylemek için şimdi sessizliğimi bozuyorum. Kariyerime ve işime odaklanmaya devam ediyorum. Kendimi adadım ve yüzleşmem gereken tüm zorluklara hazırım."

Büyük resim

Ronaldo her ne kadar yakın zamanda bu haberleri reddetse de artık Torino ekibinden ayrılma ihtimali oldukça yüksek.

Bununla birlikte Juve de Portekizli yıldızdan bonservis ücreti kazanmayı umuyor. Çünkü önümüzdeki sezon Ronaldo'nun sözleşmesi sona erecek ve onu bedavaya kaybetmek istemiyorlar.

Juventus, tüm bu dedikoduların gölgesinde Serie A'nın lk haftasında Udinese ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Oyuna sonradan giren Ronaldo'nun golü ise 'VAR' kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bakalım zaman bize ne gösterecek.

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