Premier Lig ekibi Chelsea, Lukaku ve Werner'in sakatlıklarının ardından forvetsiz kaldı

Alman menajer, iki yıldızından da bir süre faydalanamayacak.

İngiltere Premier Lig'de lider olan Chelsea, çarşamba gecesi de Şampiyonlar Ligi'nde evinde Malmö'yü 4-0 mağlup etti ve işlerin yolunda gittiğini gösterdi.

Christensen, Jorginho (2), ve Havertz'in golleriyle İsveç temsilcisini mağlup eden Maviler, H Grubu'nda 6 puanda ve 9 puanlı Juventus'un ardından 3. haftayı 2. sırada tamamladı.

Lige dönen Londra ekibi, cumartesi günü evinde Norwich City'i ağırlayacak fakat bazı sorunlarla karşı karşıya.

Malmö maçında Lasse Nielsen'in yaptığı faulün ardından bileğinde şişlik yaşayan Romelu Lukaku'nun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bununla birlikte aynı maçta sakatlanan Timo Werner de muhtemelen cumartesi günü sahada olamayacak.

Tuchel de bu noktada sakatlıklarla ilgili bazı bilgiler verdi.

Lukaku'nun sakatlığı hakkında ne söylendi?

Alman menajer, Malmö maçının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Romelu ceza sahasındaki faulde ayak bileğini burktu ve Timo'nun hamstring sakatlığı var.

"İkisinin dönmesi de biraz zaman alacak. Daha kesin konuşmak için daha fazla incelemeye ihtiyacımız var, ancak bazı maçlarda bizimle olamayacakar."

Ayrıca Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello, SkySports'a yaptığı açıklamada oyuncusunun sakatlığı hakkında şunları söyledi:

"Çok endişelendim çünkü Romelu gerçekten oynamak isteyen bir oyuncu. Penaltıdan sonra bu kadar uzun süre sonra yerde yatması, iyi olmadığına dair bir işaretti çünkü bunu hiç sevmez ve genelde hemen ayağa kalkar.

"Dört dakika sahada olmamasına rağmen Petr Cech'le birlikteydim ve maçı izlerken ona korktuğum bir şey olduğunu söyledim. Çünkü o asla numara yapacak biri değil..

"Ayağa kalktığında bunun iyi bir işaret olmadığını düşündüm ve şimdi sonuçları bekliyoruz. Yakında daha fazla şey öğreneceğiz.

"Her maçı oynamayı o kadar çok istiyor ki yakında daha güçlü bir şekilde geri döneceğinden eminim. Sahada kalmış olsaydı gol atacağından da yüzde 100 eminim."

Peki ya Werner?

Maviler ayrıca çarşamba gecesi yaşadığı sakatlık nedeniyle Premier Lig'de Norwich City'ye karşı oynayacağı iç saha maçında diğer forvet Timo Werner'dan de yoksun kalacak.

Christian Pulisic de ayak bileğinden sakat ve bir aydan fazla süre takımla olamayacak.

Chelsea'nin bu üç oyuncu dışında Kai Havertz, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi ve Hakim Ziyech gibi seçenekleri mevcut.

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