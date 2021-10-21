YORUM | Kadıköy'ün üzerinde, beş sene önceyi anımsatan kara bulutlar

Vitor Pereira, 2016'da Robin van Persie ile yaşadığı problemi bu kez bir başka dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile yaşıyor.

YORUM | Samet Çayır @sametcayir

Yıldız oyuncuların teknik direktörlerle yaşadığı problemler modern futbolun her döneminde olmuştur, olması da doğaldır ve olmaya da devam edecektir.

Çünkü onlar her an göz önünde olmak isterler ve karizmalarının çizilmesinden nefret ederler.

Üstelik bunu yaparken fiziksel yetersizlikleri, form durumları pek umurlarında olmaz. Bu yüzden iş gitgide bir ego savaşına dönüşür çoğu zaman.

Peki bu durum nasıl idare edilir? Bir teknik direktörün takti bilgisinin iyi olması, rakip analizinde usta olması, çok iyi bir ekibe sahip olması, onu elbette çok iyi bir hoca yapabilir.

Fakat insan yönetimi denilen olgu da bu işin ciddi bir parçası. Futbol ile değil, hayatla alakalı bir durum. Ama zaten, hayat da futbola fena halde benzemiyor muydu?

Fenerbahçe'de ikinci dönemini geçiren Vitor Pereira, bir yıldızla daha kriz yaşamanın eşiğine gelmiş durumda. ve insan yönetimi konusunda şu sıralarda ciddi bir sınava tabi tutuluyor. Tıpkı ilk döneminde olduğu gibi.

Beş sene önce Van Persie, şimdi Mesut Özil

2016 yılında Fenerbahçe'yi çalıştıran ve Beşiktaş'ın yıldızlarla dolu kadrosunun biraz kurbanı olan Portekizli hoca, beş sene önce Robin van Persie'nin fiziksel durumundan memnun değildi ve onu zaman zaman yedek kulübesinde oturtmayı tercih ediyordu.

Hollandalı yıldızın, bir maç esnasında oyuna girmek üzereyken Vitor Pereira ile yaşadığı tartışmayı hatırlayın. O tartışma, Persie'nin belki de aylarca içinde tuttuğu öfkenin bir patlamasıydı ve herkes buna şahit oldu.

Bu, böyledir.

Evet, o sezon Persie ile Pereira bu sorunu yaşamasaydı Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali yine çok fazla artmayacaktı. Fakat geçmiş, geleceğe her zaman ayna tutar ve bugünlerde Kadıköy üzerinde esen kara bulutlar da bunun bir göstergesi.

Kriz nasıl çözülebilir?

Mesut Özil'in sürekli sahada olmak istediği bir gerçek. Daha önce yeleği, perşembe gecesi de önce formasını havaya atması, ardından da su şişesini tekmelemesi bunun bir göstergesi.

Ali Koç, her ne kadar ikili arasında bir gerglnlik olmadığını iddia etse de söylemlerle eylemler birbirini tutmuyor Kadıköy'de.

Ve yıllardır şampiyonluğa hasret olan Fenerbahçe kulübünün, çözmesi gereken nur topu gibi bir sorunu ortaya çıkmış durumda. Eğer doğru zamanda çözülemezse, sezon başından bu yanan söylenen her şey bir anda çöpe gidebilir.

Özil'in özellikle fizik kalite olarak çok iyi durumda olmadığı bir gerçek. Tıpkı, Vitor Pereira'nın hücum oyuncularından her zaman maksimumu düzeyde defansif katkı beklemesi gibi. Burada bir tezatlık var ve bunun olacağı, Pereira'nın geldiği ilk günden bu yana belliydi.

Ali Koç-Mesut Özil-Vitor Pereira arasında daha önce bu konuyla alakalı bir görüşme oldu mu bilinmez, fakat hâlâ olmadıysa artık vaktinin geldiği çok açık.

Fakat bu görüşmelerin bir sonuca varmadığına daha önce çok şahit olduk.

Vitor Pereira gerçekten sert bir kaya ve Özil de büyük bir yıldız. Durum böyleyken, Ali Koç'un takımın mental açıdan rahalayabilmesi, bu sorunlarla uğraşmak yerine sadece oyuna odaklanması için Mesut Özil'i gözden çıkarabilir.

Bu gerçekleşirse Dimitris Pelkas'tan da sezonun ikinci yarısında daha fazla verim alınacaktır.

Kadıköy'de perşembe gecesi yeniden hortlayan bu krizin nasıl çözüleceği muamma. Fakat çok geç olmadan taraflar, eteğindeki taşları dökmeli.