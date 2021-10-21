Chiellini: Keşke Ronaldo daha önce gitseydi

Juventus oyuncusu Chiellini, Ronaldo'nun ani ayrılışıyla büyük bir şok yaşadıklarını ve bu yüzden, bir süreliğine bocaladıklarını itiraf etti.

Juventus'un tecrübeli defans oyuncusu Giorgio Chiellini, Cristiano Ronaldo'nun yaz transfer döneminin sonlarında Manchester United'a gitmesinden dolayı şok olduğunu ve bu şoku atlatmak için biraz zamana ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Beş kez Ballon d'Or'u kazanmayı başaran Portekizli süperstarın, Juventus takımından ayrılacağına yönelik bazı tartışmalar vardı. 36 yaşındaki futbol ikonu, tartışılan bazı konuların ardından tekrardan eski takımı olan Manchester United'la anlaşma imzaladı ve Old Trafford'a geri döndü.

Portekizli yıldız, Juventus takımından ayrıldığında transfer penceresinin kapanmasına sadece birkaç gün vardı. Bu yüzden, İtalyan devinin transfer konusunda acl bir şekilde aksiyon alması gerekiyordu.

Ne söylendi?

İtalyan devi Juventus'un formasını uzun yıllardır giyen tecrübeli savunma oyuncusu Chiellini, DAZN'e verdiği demeçte Ronaldo'nun; Juventus takımından ayrılmasının büyük bir sürpriz olduğunu söyledi. Chiellini, açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Cristiano'nun yeni hedeflere ve dolayısıyla yeni bir takıma ihtiyacı olduğunu anlıyorduk.

''Ronaldo'nun, farklı bir bir takım bulduğunda ayrılmak konusunda kararlı olabileceğini de tahmin ediyorduk. Transfer döneminin son günlerinde böyle bir durum gerçekleşti.

"Juventus'ta şu anda gençleştirme operasyonu başlayacak ve bunun için hazırlıklar başladı. Ronaldo kalsaydı, tabii ki takıma artı bir değer katardı ama kulübün, geleceğini düşünmesi gerekiyordu.

"Ronaldo, 28 Ağustos'ta takımdan ayrıldı. Daha önce ayrılsa bizim için çok daha iyi olurdu çünkü Cristiano'nun ayrılığından sonra bir şok yaşadık. Lige iyi bir şekilde başlayamadık ve kısa süreli bir bocalama dönemimiz oldu. Keşke daha önce ayrılmış olsaydı. Böylece iyi hazırlanmak için daha fazla zamanımız olurdu.''

Juventus, bu sezon Serie A'daki ilk dört maçında galibiyet alamadı ancak İtalya'nın dev kulübü, son 7 maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.

Ronaldo'nun, Manchester United'daki performansı nasıl?

Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo ise Kırmızı Şeytanlar için etkili bir performans sergiliyor.

Kırmızı Şeytanlar henüz takım oyununu tam olarak oturtamasa da Portekizli yıldız, 8 maçta forma giyerken 6 gol atmayı başardı. Ronaldo, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla alkış topluyor.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Atalanta maçında 3-2'lik heyecan verici bir galibiyetle alan Manchester United'da, mücadelenin son golünü Cristiano Ronaldo kaydetti. Portekizli yıldızın golüyle maçı kazanan Kırmızı Şeytanların Fransız oyuncusu Paul Pogba maç sonrasında Cristiano Ronaldo'ya övgüler yağdırdı.

Paul Pogba UEFA'nın resmi web sitesine şunları söyledi: "Cristiano, her zaman Cristiano'dur. Bu yaptığı, Ronaldo için basit bir iş. Deja vu gibi.

"Cristiano Ronaldo'dan gayet olağan bir performans gördük. Herkes, onun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu biliyor.

"O dünyanın en iyi oyuncularından birisi. Birçok kez Ballon d'Or kazanmayı başardı. Onun hakkında söyleyecek çok fazla bir şey yok. Ronaldo'ya, herkes büyük bir saygı duyuyor.''

Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta'yı deviren Manchester United, pazar günü İngiltere Premier Lig'deki ezeli rakiplerinden Liverpool'u Old Trafford'da ağırlayacak.

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