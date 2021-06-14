Marek Hamsik, Polonya - Slovakya maçında ne yaptı?

69. dakikada Skriniar'ın attığı golün asistini yapan Marek Hamsik, gösterdiği performansla sahanın yıldızlarından biriydi.

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Marek Hamsik, Slovakya Milli Takımı ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele ediyor.

Takım kaptanı olan tecrübeli oyuncu Slovakya'nın Polonya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

56 kez topla buluşan yıldız oyuncu, takım arkadaşlarına 48 kez isabetli pas verdi. Yüzde 85.4 pas isabetiyle oynayan başarılı oyuncu takımının ataklarını organize eden isim konumundaydı.

Üç kez ile takımının en fazla şut çeken ismi olan Hamsik'in bu vuruşlarının bir auta giderken ikisi ise rakip savunmadan döndü. İki kez kilit pas atmayı başaran 33 yaşındaki oyuncu yaptığı asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Beş kez ikili mücadeleye giren Hamsik, yüzde 40 ikili mücadele kazanma oranıyla oynadı. Dört kez hava topu mücadelesinden de iki kez galip çıktı.

Ayrıca, Hamsik karşılaşma boyunca attığı 48 pasın 44'ünü kısa, dördünü ise uzun pas olarak kullandı.

Slovakya'yı bekleyen maçlar

Polonya'yı 2-1 yenerek turnuvaya üç puan ile başlayan Slovakya'nın diğer rakipleri ise, İspanya ve İsveç.

Slovakya grupta ikinci karşılaşmada İsveç ile karşılaşacak. Marek Hamsik ve arkadaşları 23 Haziran'da oynayacakları İspanya karşılaşmasıyla grup maçlarını tamamlayacak.