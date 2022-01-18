FIFA'nın The Best ödül töreninde verilen oylar büyük ilgi ekerken, takım kaptanlarının ve teknik direktörlerin oyları büyük merak uyandırdı.

Bu iki grubun oyları nihai oyların yüzde 25'ini oluştururken, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric ve Sergio Busquets gibi isimlere oy vermeyen teknik direktörler dikkat çekti.

Messi, Ballon d'Or'u hak ettiğini söyleyen Robert Lewandowski'yi övmesine rağmen Polonyalı yıldıza oy vermezken, ilk tercihi Neymar oldu.

Ödülü kazanan isim olan Lewandowski'nin birinci oyu Jorginho'nun olurken, golcü futbolcu ikinci sırada Messi'yi, üçüncü sırada ise Ronaldo'yu tercih etti.

Fernando Santos'un sürprizi

Cristiano Ronaldo oylamada Messi'yi es geçerken, Portekizli yıldızın ilk tercihi Lewandowski, sonraki tercihleri ise Kante ve Jorginho oldu.

Portekiz Milli Takımı'nda Ronaldo ile birlikte çalışan Fernando Santos'un Ronaldo'ya oy vermemesi de dikkat çeken bir detay olarak öne çıktı. Santos'un oyları Kante, Jorginho ve Lewandowski'ye gitti.

Ronaldo ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan Santos takımının 2022 Dünya Kupası'na katılamaması halinde görevi bırakacağını açıklamıştı.

Katar yolunda play off turunda Türkiye ile eşleşen Portekiz, bu turu geçmesi halinde son virajda EURO 2020'nin şampiyonu İtalya ile Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

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