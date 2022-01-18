Sergen Yalçın, Beşiktaş ile ayrılığında üzüldüğü tek noktayı açıkladı

49 yaşındaki teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş ile ayrılığında üzüldüğü tek noktanın "taraftara verdiği sözü tutamamak" olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın başına 2019/20 sezonunun devre arasında geçen ve Abdullah Avcı'nın koltuğunu devralan teknik direktör, siyah-beyazlılar ile çifte kupa kaldırdı.

Ancak mevcut sezonda hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde alınan olumsuz sonuçlar Sergen Yalçın'ı koltuğundan etti.

Sergen Yalçın ne söyledi?

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'a konuşan Sergen Yalçın, 'buruk veda' sürecini ilk kez değerlendirdi ve "Türkiye'de teknik direktörlerin kredisi yok" dedi:

“Benim mesleğim teknik adamlık. İşimi devam ettirmek zorundayım. İşimiz kolay mı, elbette değil. Maalesef Türkiye’de teknik adamların bir kulüpteki kariyeri çok uzun sürmüyor."

“Ayrılmayı hiç istemezdim fakat yaşanan gelişmeler bizi mecburi bir ayrılığa götürdü.

Üzüldüğüm tek nokta Beşiktaş taraftarına verdiğim sözü tutamadım. Beni Beşiktaş’a taraftar getirdi. Onlara söz vermiştim fakat gelinen durum bu ayrılığa neden oldu. Taraftardan isteğim bana haklarını helal etsinler."

"Türkiye, teknik adamlar için en zorlu ülkelerden biri.

Çok kolay insan harcanabiliyor burada. Çok çabuk insan tüketiyoruz ve şartlar, teknik adamlar için gün geçtikçe zorlaşıyor. En son Fatih Terim ayrılmak zorunda kaldı. Fatih Terim gibi bir teknik adamın bile kredisi yoksa, siz düşünün gerisini. Bu şartlar altında çalışmaya devam edeceğiz."

"Beşiktaş’ın hep iyi olmasını diliyorum. Taraftarlar ve camia bu takıma destek vermeye devam etsinler."

Sergen Yalçın ile Beşiktaş arasında neler yaşanmıştı?

Sergen Yalçın, 2019/20 sezonunun devre arasında başına geçtiği Beşiktaş'ta bir sonraki sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşadı ve ayrıca Türkiye Kupası'nı da müzeye koydu.

Ancak geçtiğimiz yaz döneminde deneyimli teknik direktör ile yönetim arasında bir 'sözleşme' anlaşmazlığı yaşandı. İki taraf arasındaki gerilim siyah-beyazlı taraftarların araya girmesiyle tatlıya bağlandı ve Yalçın, 2021/22 sezonunda da takımın başındaki yerini aldı.

Beşiktaş, Süper Lig'de yeni dönemi olumlu sonuçlarla açsa da 24 Eylül'de oynanan Altay maçı dönüm noktası oldu. İzmir'de oynanan mücadelenin ardından siyah-beyazlılar ligde üst üste mağlubiyetlere esir düştüler. Şampiyonlar Ligi'nde ise gruplarda tek puan dahi elde edemediler.

Yaşanan olumsuzluğun ardından Sergen Yalçın kulübe veda etti.

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