Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'dan FIFA'ya: "Bu ödül, bireysel başarılarımın zirvesidir"

Cristiano Ronaldo, pazartesi günü FIFA En İyi Özel Ödülü'nü kazanmasının muazzam bir onur olduğunu söyledi.

Portekizli yıldız, uluslararası futbol tarihinin en çok gol atan erkek oyuncusu olmasının ardından bu ödüle layık görüldü.

Ronaldo, Eylül ayında ülkesi adına 110. golünü atarak İran’ın efsane oyuncularından Ali Daei'nin kırdığı rekoru egale etti. Portekizli süperstar, o zamandan beri gol sayısını 115'e çıkardı.

Ne söylendi?

FIFA, 36 yaşındaki oyuncunun özel ödülünü Zürih'teki “The Best Awards” töreninde açıkladı ve Ronaldo, ödülden dolayı duyduğu memnuniyeti sosyal medyadan dile getirdi.

Sosyal medyadan paylaştığı gönderisinde, "FIFA En İyi Özel Ödülünü kazanmak muazzam bir onur ve büyük bir ayrıcalıktır.

"Böyle bir kurumun, beni FIFA müsabakaları tarihinde en çok gol atan oyuncu olarak tanıması benim için ülkemi temsil etme konusundaki bireysel başarılarımın zirvesidir.

"Bu ödülü, Manchester United'da ve mart ayında Portekiz'de oynayacağımız play-off maçlarında hedeflerimize ulaşmak için ekstra motivasyona dönüştüreceğim.

"2022 Dünya Kupası Katar'da ve hepimiz bu harika hikayeyi birlikte yazmaya devam edebiliriz.

"Son olarak, son yirmi yılda yanımda Portekiz'i temsil eden tüm muazzam oyunculara ve dünyanın dört bir yanında birçok kez karşılaştığım tüm milli oyunculara özel bir söz: Yeteneğiniz, profesyonelliğiniz ve kaliteniz; her zaman daha iyi bir oyuncu olmama katkıda bulundu” diye yazdı.

Ronaldo beş yıl daha oynamayı umuyor

Beş kez Ballon d'Or kazanma başarısı gösteren Portekizli yıldız, 5 Şubat’ta 37 yaşına girecek.

Ronaldo, Zürih'teki törende yaptığı konuşmada, yaşına rağmen kırklı yaşlarına kadar oynamaya devam edebileceğini düşünüyor:

"Sadece gol atmak için değil, oyun için hâlâ tutkum var. Kendimi eğlendirmek için devam edeceğim çünkü beş, altı yaşımdan beri futbol oynuyorum.

Sahaya çıktığımda, antrenmanda bile keyif alıyorum ve motivasyonum hala yüksek. Yakında 37 olacak olsam da kendimi iyi hissediyorum. 18 yaşımdan beri çok çalışıyorum ve çalışmaya da devam edeceğim.

“Devam etmek istiyorum. İnsanlar bazen bana daha kaç yıl oynayacağımı soruyorlar ve ben dört, beş yıl daha oynamayı umuyorum diyorum.

“Hepsi zihinsel, çünkü bence vücuduna iyi davranırsan, vücudun ihtiyaç duyduğunu sana geri verecektir."

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