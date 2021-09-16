Pochettino, Messi, Neymar ve Mbappe'nin Club Brugge'a karşı neden başarısız olduğunu açıkladı

PSG'nin süperstar hücum üçlüsü ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında birlikte oynadı ancak 1-1 berabere kaldılar.

Mauricio Pochettino, Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe'den oluşan ürkütücü üçlüsünün birbirine alışması gerektiğini söylüyor.

Ligue 1 devi, Parc des Princes'te yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosuyla sahaya çıktı ancak PSG'yi kollektif bir uyum içinde görmek beklenenden daha zor olabilir.

Pochettino'nun öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile 1-1 berabere kalırken deneyimli menajer kulüp kariyerlerinde toplamda 1.100'den fazla golü bulunan hücum üçlüsünün neden başarısız olduğunu açıklıyor.

Mauricio Pochettino ne söyledi?

Karşılaşmanın ardından konuşan Mauricio Pochettino, Messi, Neymar ve Mbappe'nin performansı hakkında gazetecilere şunları söyledi:

"Gelişmemiz gerektiğini biliyoruz. Bu benim için bir sorun değil.

Hücumcularımdan ve savunma çabalarından memnunum. Oyunun diğer alanlarında daha güçlü olmalıyız."

"Rekabet etmemiz, birbirimizi tanımamız, birbirimizi anlamamız, başarılı olmak için üçüyle de birlikte oynamamız gerekiyor."

"Şampiyonlar Ligi maçında yeterince güçlü değildik. Sonuçtan ve performanstan memnun değiliz, daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz."

"Muhteşem bir oyuncu grubumuz var ancak zamana ihtiyacımız var."

Pochettino, günümüzün üç harikası arasındaki bağlantı eksikliğine bir kez daha vurgu yaparak şunları ekledi: "Beraber çalışarak bir uyum yakalamaları için zamana ihtiyacımız var. Bu açıktı ve bunu geçtiğimiz günlerde de söyledik. Hâlâ bir oluşum aşamasındayız."

PSG'nin ileri üçlüsü iyi olabilecek mi?

Lionel Messi, Barcelona'dan sürpriz ayrılığının ardından PSG ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktı.

Neymar ile Mbappe ise yeni sezonun başlamasından bu yana formlarıyla ilgili eleştirilere maruz kaldılar.

Paris ekibinin ilk 11'inde toplanan yıldızların birbirine alışması için zamana ihtiyaçları olacak ancak PSG bir noktada bu isimlerden verim almaya başlayacak.

Ligue 1'in yanı sıra bu sezon gözünü Şampiyonlar Ligi zaferine diken Fransız kulübü, rakipleri için çok korkutucu olacak bu ihtimali hızlandırmanın peşinde.

Pochettino'nun öğrencileri Pazar günü Lyon sınavına çıkarak Ligue 1 arenasına geri dönecek.

Daha fazlası