Beşiktaş, Borussia Dortmund karşısında Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı

Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund sınavına çıkan Siyah-beyazlılar son sekiz sezonun rekorunu kırdı.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibine 2-1 mağlup olurken istatistiklerde en çok koşan Türk takımı oldu.

Siyah-beyazlılar, Devler Ligi grubunun ilk maçında Borussia Dortmund'u Vodafone Park'ta ağırladı.

Erling Haaland ile Jude Bellingham'ın iki golüyle mağlup olan Beşiktaş, koşu mesafelerinde ise rakibini yakaladı.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde neyi başardı?

Beşiktaş son 8 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en çok koşan / en çok mesafe kat eden Türk takımı oldu.

Borussia Dortmund'un yıldızları karşılaşma boyunca 120.1 km koşarken Sergen Yalçın'ın öğrencileri 114.7 km koştu.

İki ekip arasında 5.4 km'lik bir koşu mesafesi farkı çıktı. Sahada en çok koşan isim ise 12,5 km ile Dortmundlu Dahoud oldu.

Dahaoud'u 12 km ile Pjanic, Josef de Souza ve Reus takip etti. Montero, 10.7 km koşu mesafesi kaydederken Rosier ise 10.6 km koştu.

8 sezon sonra bir ilk

Beşiktaş'ın yakaladığı başarıyı daha önce Roberto Mancini yönetimindeki Galatasaray yakalamıştı.

Sarı-kırmızılılar, 2013-14 sezonunda Kopenhag deplasmanında 117 km mesafeye ulaşmışlardı.

Beşiktaş'ı ne bekliyor?

Süper Lig'de ilk dört maçından 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş ise 18 Eylül'de Antalyaspor'a konuk olacak.

Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde 28 Eylül'de Ajax'a konuk olacak.

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