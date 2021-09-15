Erling Haaland'dan Beşiktaş karşısında bir ilk

Borussia Dortmund'un yıldızı, siyah-beyazlılar karşısında golünü kaydederek Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı.

Erling Haaland, Beşiktaş karşısında takımının galibiyetine yardımcı oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde 'farklı' bir istatistik yakaladı.

Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Beşiktaş evinde Borussia Dortmund'u ağırladı. Alman ekibi, Jude Bellingham ve Erling Haaland'ın golleriyle 2-0 öne geçerken Beşiktaş adına son dakikalarda golünü kaydeden Montero skoru belirledi ve karşılaşma 2-1 sona erdi.

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk üç puanını hanesine yazdırırken Norveçli yıldız Haaland da rakiplerini geride bıraktı.

Erling Haaland neyi başardı?

Beşiktaş karşısında Dortmund'un ikinci golünü kaydeden Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktığı Eylül 2019’dan bu yana en fazla takıma gol atan oyuncu oldu.

9 - Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçına çıktığı Eylül 2019’dan bu yana en fazla takıma gol atan oyuncu Erling Haaland. Makine. pic.twitter.com/JLkIIIGqv4 — OptaCan (@OptaCan) September 15, 2021

En genci artık Jude Bellingham

Borussia Dortmund'un ilk golünü kaydeden Jude Bellingham ise Kylian Mbappe'yi geride bıraktı.

Bellingham, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki maçta gol atan en genç oyuncu oldu.

Borussia Dortmund ile Beşiktaş'ı ne bekliyor?

Ligdeki ilk 4 maçından 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Borussia Dortmund, Bundesliga'da 19 Eylül'de Union Berlin'i ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde ise 28 Eylül'de Sporting'i misafir edecekler.

Süper Lig'de ilk dört maçından 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş ise 18 Eylül'de Antalyaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde 28 Eylül'de Ajax'a konuk olacak.

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