Angel Di Maria: Antrenörüm bana "Sen bir p*çsin, rezaletsin" dedi

Kariyer basamaklarına zorlu ulaşan her futbolcu gibi Arjantinli yıldızın da yolculuğu kolay olmamış.

Angel Di Maria, 15 yaşındayken antrenörünün kendisine, "Sen bir piçsin" dedi. sen bir rezaletsin. Asla bir şey olmayacaksın. Başarısız olacaksın." dediğini söylüyor.

Futbol kariyerine ülkesinin ekiplerinden Rosario Central'da başlayan Angel Di Maria, Avrupa arenasına 2007 yılında Benfica'ya transfer olmasıyla çıktı.

3 sezon Portekiz ekibinin formasını giymesinin ardından Real Madrid'e transfer olan oyuncu çıkışını sürdürdü ve Avrupa'nın aranan kanatlarından birine dönüştü.

Angel Di Maria ne söyledi?

Arjantinli yıldız, futbola başlama hikayesini ve bu yolculukta yaşadıklarını The Players' Tribune'e yazdı:

"Babam Newell's Annem Rosario Central taraftarı. Rosario'dan değilseniz, bu rekabetin ne kadar tutkulu olduğunu anlayamazsınız. Hayat ve ölüm gibidir. Annem ve babam her golde ciğerleri patlayana çığlık atardı, kazanan diğeriyle bir ay boyunca alay ederdi

Rosario Central beni istediğinde annemin ne kadar heyecanlandığını hayal edebilirsiniz. Babam, “Bilmiyorum. Orası çok uzakta. Arabamız yok! Onu oraya nasıl götüreceğiz?” Demişti Ve annem "Hayır, hayır! Merak etme, onu götüreceğim! Sorun değil!

Ve işte o zaman Graciela doğdu.

Ve işte o zaman Graciela doğdu.

Graciela, annemin beni her gün antrenmana götürmek için kullandığı paslı, eski, sarı bir bisikletti. Önünde küçük bir sepet ve arkada başka birinin oturması için yer vardı ama bir sorun vardı çünkü küçük kız kardeşim de bizimle gelmek zorundaydı. pic.twitter.com/OvdlVH0xUD — Harun Gündüz (@harungunduz_) September 15, 2021

Graciela, annemin beni her gün antrenmana götürmek için kullandığı paslı, eski, sarı bir bisikletti. Önünde küçük bir sepet ve arkada başka birinin oturması için yer vardı ama bir sorun vardı çünkü küçük kız kardeşim de bizimle gelmek zorundaydı.

Bu yüzden babam kız kardeşimin oturması için bisiklete küçük tahta platform daha yaptı. Şunu bir hayal edin: Sırtında küçük bir oğlan çocuğu ve yanında küçük bir kız çocuğuyla kasabada bisiklet süren bir kadın ve sepette ayakkabılarım ve yemeğimle birlikte bir çantam.

Tepelerden tepelere aşağı yukarı tehlikeli mahallelerde, yağmurda. soğukta karanlıkta önemli değildi. Annem pedal çevirmeye devam etti.

Graciela bizi gitmemiz gereken yere götürdü. Ama gerçek şu ki, Rosario’daki zamanım kolay geçmedi. Aslında annem olmasaydı futbolu bırakırdım. Hem de iki kez. 15 yaşındayken hala büyümüyordum ve biraz çılgın bir antrenörüm vardı. Fiziksel ve agresif oyuncuları tercih ederdi.

ve bu benim tarzım değildi. Bir gün ceza sahasında kafa vuruşu için zıplamadım ve antrenmanın sonunda tüm oyuncuları etrafına topladı ve sonra bana döndü…"Sen bir piçsin" dedi. sen bir rezaletsin. Asla bir şey olmayacaksın. Başarısız olacaksın."

Harap olmuştum. Daha sözlerini bitirmeden tüm takım arkadaşlarımın önünde ağlamaya başladım ve sahadan kaçtım.

Eve geldiğimde tek başıma ağlamak için doğruca odama gittim. Annem bir şeylerin ters gittiğini biliyordu çünkü antrenmandan eve geldiğimde daha çok sokakta oynardım.

Odama geldi ve sorunun ne olduğunu sordu ve ona ne olduğunu söylemekten çok korktum çünkü oraya kadar bisikletle gidip antrenörü yumruklamaya çalışacağından endişelendim. Çok sakin bir insandı ama çocuklarına bir şey yaptıysan...Koşmaya başla!

Odama geldi ve sorunun ne olduğunu sordu ve ona ne olduğunu söylemekten çok korktum çünkü oraya kadar bisikletle gidip antrenörü yumruklamaya çalışacağından endişelendim. Çok sakin bir insandı ama çocuklarına bir şey yaptıysan...Koşmaya başla! pic.twitter.com/82mRObXkH0 — Harun Gündüz (@harungunduz_) September 15, 2021

Ona kavga ettiğimi söyledim ama o bunun bir yalan olduğunu biliyordu. Gerçeği öğrenmek için takım arkadaşlarımdan birinin annesini aradı. Odaya döndüğünde çok ağlıyordum ve ona futbolu bırakmak istediğimi söyledim.

Ertesi gün evden bile çıkamadım. okula gitmek istemiyordum.

Çok fazla aşağılanmıştım. ama sonra annem yatağıma oturdu ve "Geri dönüyorsun Angel. Bugün dönüyorsun. Gidip ona kendini kanıtlamalısın."

O gün antrenmana geri döndüm ve en inanılmaz şey oldu. Takım arkadaşlarım benimle dalga geçmedi ve bana yardım ettiler. Top havaya gelirdi ve savunmacılar kafa vuruşunu kazanmama izin verdiler. İyi hissettiğimden emin oldular ve o gün benimle gerçekten ilgilendiler.

Futbol, ​​özellikle Güney Amerika'da çok rekabetçi bir oyundur. Herkes sadece daha iyi bir hayat kurmaya çalışıyor, anlıyor musun? Ama o günü her zaman hatırlayacağım çünkü o takım arkadaşlarım acı çektiğimi gördüler ve bana yardım ettiler.

Yine de çok küçüktüm ve çok zayıftım. 16 yaşındayken hala Central'da kıdemli takımda değildim ve babam endişelenmeye başlamıştı. Bir gece mutfak masasına oturduk ve dedi ki, “Üç seçeneğiniz var: Benimle işe gidebilirsiniz. Okulu bitirebilirsin.

Ya da futbolda bir yıl daha deneyebilirsin. Ama işe yaramazsa, gelip benimle çalışmak zorundasın."

Ben bir şey söylemedim. Karmaşık bir durumdu. Paraya ihtiyacımız vardı. Sonra annem konuştu ve "Futbolda bir yıl daha" dedi.

Aralık ayında, yani son ay...Central için Primera División'da ilk çıkışımı yaptım. O günden itibaren spor hayatım başladı. Ama gerçekte, mücadele bundan çok önce başladı. Annemin yırtılan ayakkabılarımı birbirine yapıştırmasıyla ve yağmurda Graciela'ya binmesiyle başladı

Aralık ayında, yani son ay...Central için Primera División'da ilk çıkışımı yaptım. O günden itibaren spor hayatım başladı. Ama gerçekte, mücadele bundan çok önce başladı. Annemin yırtılan ayakkabılarımı birbirine yapıştırmasıyla ve yağmurda Graciela'ya binmesiyle başladı pic.twitter.com/vKSwHjtrpc — Harun Gündüz (@harungunduz_) September 15, 2021

Arjantin'de futbolu profesyonel olarak yaptığımda da aynı kavgayı yaşadım. Güney Amerika dışındaki insanların bunun nasıl bir şey olduğunu anlayabileceğini sanmıyorum. Buna inanmak için bazı deneyimleri yaşamak zorundasın."

Angel Di Maria'yı ne bekliyor?

Paris Saint-Germain'in yıldızı, 15 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'a karşı mücadele edecek.

Ardından 19 Eylül'de Ligue 1'de Lyon sınavına çıkacaklar.

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