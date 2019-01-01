Pierre-Emerick Aubameyang: VAR gol sevinçlerinin tadını kaçırıyor

Arsenal’in yıldız forveti Pierre-Emerick Aubameyang, VAR geldikten sonra gol sevinçlerinin eskisi gibi olmadığını söyledi.

’in deplasmanda ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımına 1 puanı getiren golü atan Aubameyang, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Aubameyang karşılaşmanın 58. dakikasında topu ağlara göndermiş ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırmıştı.

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Yapılan VAR incelemesinin ardından Gabonlu oyuncunun ofsaytta olmadığı tespit edildi ve gol geçerli sayıldı.

Konuyla ilgili konuşan Aubameyang, “Ofsaytta olmadığıma emindim. Seyirciler ofsayt diyordu ama sonra gol sayıldı. Açıkçası VAR kontrolü, gol sevinçlerinin tadını kaçırıyor. Artık gol atınca eskisi gibi sevinemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Manchester United deplasmanında aldıkları sonucun iyi olduğunu söyleyen Aubameyang, “Geriye düşmemize rağmen puanı aldık. Geçen hafta da geriden gelmiştik. Bunlar önemli şeyler” diye konuştu.