Pep Guardiola’dan kritik Messi sözleri: Yeniden buluşuyorlar mı?

Barcelona’nın şok edici Lionel Messi kararının ardından Pep Guardiola, adı Manchester City ile anılan yıldız oyuncuya dair açıklamalarda bulundu.

Barcelona, La Liga’nın maaş sınırlamalarından dolayı Lionel Messi’ye lisans çıkaramayacağını ve Arjantinli efsanenin takımdan ayrılacağını açıkladı.

Altı kez Ballon d’Or kazanan yıldız oyuncunun adı, bu gelişmelerin üzerine Paris Saint-Germain ve Manchester City ile anılmaya başladı.

Geçmişte Barcelona’yı çalıştıran Pep Guardiola ise Jack Grealish transferiyle İngiltere’nin transfer rekorunu kıran takımının Messi ile ilgilenip ilgilenmediğini açıkladı.

Neler söylendi?

2008 ve 2012 yılları arasında Barcelona ile unutulmaz başarılara imza atan Guardiola, Messi ile tekrar bir araya geleceği söylentilerini şimdilik rafa kaldırdı:

“Grealish yeni sezonda 10 numaralı formamızı giyecek çünkü oyuncuyla anlaşmaya vardık ve Leo’nun da Barcelona’da devam edeceğini düşünüyorduk.”

“Dolayısıyla Messi şu anda planlarımız arasında yer almıyor.”

Messi neden Barcelona’dan ayrıldı?

Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Messi, 2020 yılında bir yıllık sözleşmesi kaldığı kulübünden ayrılmak istediğini açıklamıştı ve yıldız oyuncunun adı yine City ile anılmıştı.

Kulüp başkanı Laporta ise Arjantinli yıldızla yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmayı umuyordu, ancak işler beklenildiği gibi gitmedi ve Katalan ekibi Messi’nin takımdan ayrılacağını açıkladı.

Guardiola, açıklamalarından Messi’nin çalışmaktan en çok keyif aldığı oyunculardan biri olduğuna da vurgu yaptı:

“Messi, yoluna Barcelona’da devam edecek gibi görünüyordu. Son yaşananlar ise herkes için büyük bir sürpriz oldu, ben de dahil.”

“Başkan bugün oldukça net açıklamalarda bulundu. Ben ne oyuncuyla ne de başkanla görüştüm, dolayısıyla neler yaşandığını bilmiyorum.”

“Ama bir Barcelona taraftarının gözüyle Messi’nin kariyerini orada noktalamasını isterdim. Bir yandan da kulübün bazı dengeleri gözetmesi gerekiyor, geçen seneki durum hiç iç açıcı değildi.”

"Messi'ye minnettarım!"

“Bir taraftar olarak hayatım boyunca gördüğüm en sıradışı oyuncu olan Messi’ye büyük bir minnet duyuyorum. Barcelona’da kazandığımız kupalarda verdiği katkılar için, benim Münih’te ve İngiltere’de çalışmamı mümkün kıldığı için ona minnettarım.”

“Dahası, topu ayağına aldığında yapabildiklerini televizyon başında izlerken bana inanılmaz duygular yaşattı. Tüm bunları takım arkadaşlarıyla birlikte tek maçta yapabiliyordu.”

“Her gün, her maç eşsiz bir şeye imza attı. Barcelona’yı farklı bir seviyeye çıkardığı ve Barcelona’nın on yıl boyunca dünya futbolunu domine etmesinde büyük pay sahibi olduğu için Messi’ye teşekkür etmekten başka diyecek bir şey bulamıyorum.”

“Kariyerinin son birkaç yılında onun için en iyisini diliyorum.”

“Messi asla unutulmayacak. Umarım bir gün ona ‘gelmiş gelmiş en iyi futbolcu’ diyebiliriz çünkü bunu hak ediyor.”

“Eğer Laporta için durum bu noktaya geldiyse, ne yazık ki bunu yapmak zorundaydı çünkü ondan öncekiler işlerini yeterince iyi yapmamıştı.”

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