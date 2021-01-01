"Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi kupasını çaldı"

Bayern Münih'in efsanesi, Pep Guardiola'nın Şampiyonlar Ligi'nde Fernandinho ve Rodri'den en azından birini ilk 11'de oynatmamasını sorguluyor.

Manchester City, cumartesi günü Avrupa kupalarındaki ilk final maçında Chelsea'ye karşı 1-0'lık acı bir yenilgi aldı. City'nin hayallerini yıkan golü atan isim Kai Havertz'di.

Şampiyonlar Ligi finalindeki kadro seçimi nedeniyle Pep Guardiola'nın sert eleştiriyi hak ettiğini söyleyen Lothar Matthaus'a göre İspanyol menajer, City taraftarlarından Şampiyonlar Ligi kupasını çaldı.

Guardiola, maça Rodri ve Fernandinho'yu yedek bırakarak başladı ve oldukça yumuşak, riskli bir orta saha ile oynadı. Matthaus, büyük bir risk alan Pep Guardiola'nın Manchester City'deki görevinin tehlike altında olabileceğini vurguluyor.

Ne söylendi?

Bayern Münih efsanesi, Sky Almanya'ya yaptığı açıklamada 2012-2015 yılları arasında Allianz Arena'da hocalık yapan Guardiola için şunları söyledi:

"Çıkardığı kadro ile Şampiyonlar Ligi'ni kulüpten ve taraftarlardan çaldı ve her taraftan gelen sert eleştirileri haklı olarak dinlemek zorunda.

"Ondan ayrılıp ayrılmama konusunda iç tartışmalar olacağına eminim. Oyuncular o finalden beri ondan şüphe duyacaklar.

"Tekrar bir şeyler denemeliydi, olabilecek en kötü anda bir marifet sergilemeliydi ve kesinlikle kaybetmeyi hak etti.

"Kulüp tarihinin en önemli maçında, sezonun hemen her maçında sahada olan, dengeyi kim sağlıyor, katılan herkese gerekli güvenliği kim veriyor? Defansif bir orta saha oyuncusu olmadan nasıl oynayabilirsiniz?

"Neden Rodri ve / veya Fernandinho'yu dışarıda bıraktı, altı hücum oyuncusu başlattı ve ayrıca bir santrafor olmadan oynadı?"

Guardiola, Tuchel tarafından küçük düşürüldü

İspanyol menajer, Estadio Do Dragao'da taç çizgisinde, City'nin tehdidini sınırlayan, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir 3-4-2-1 dizilişi kuran Chelsea patronu Thomas Tuchel tarafından mağlup edildi.

İlkay Gündoğan son aylarda yarattığı etkiyi yaratmak için mücadele ederken, Chelsea ilk düdükten itibaren daha iyi olan takımdı. N'Golo Kante ve Jorginho ataklar yapmaya başladı.

Timo Werner, Havertz'in golünden kısa bir süre önce yakaladığo şansları harcadı. Kai Havertz ise Mason Mount'un pasında kaleci Ederson'ı geçti, boş kaleye topu ağlara gönderdi.

Guardiola, 1-0 gerideyken Fernandinho'yu oyuna aldı ve maçı kurtarmak için daha tanıdık bir kuruluma geri döndü. Riyad Mahrez, harika bir vole ile skoru dengelemeye çok yaklaştı, ancak Tuchel'in adamları nihayetinde zaferi elde etti.

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