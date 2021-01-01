Premier Lig şampiyonu Manchester City'den Sergio Ramos'a iki yıllık teklif

Premier Lig şampiyonu Manchester City, Real Madrid'in tecrübeli savunmacısı Sergio Ramos'u transfer etmek istiyor.

Real Madrid ile sözleşmesi bu yaz bitecek olan Sergio Ramos’a, Manchester City’den iki yıllık kontrat teklifi geldi.

Ramos’un tecrübesine ve saha içindeki liderliğine değer veren teknik direktör Pep Guardiola, veteran oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor.

City, Ramos ile esnek bir kontrat yapmak istiyor. İki yıllık garanti sürenin bitiminde, oyuncunun performansına göre sözleşmeyi bir yıl uzatma hakkı City’de olacak.

Aksi takdirde Ramos’a, iki yılın sonunda City Football Group’un MLS’teki takımı New York City’de devam etme seçeneği sunulacak.

Ramos’un Real Madrid ile olan anlaşması 30 Haziran’da bitecek. Önceliğini İspanyol kulübünde kalmak olarak belirleyen Ramos, başkan Florentino Perez ile ortak paydada buluşamamaları halinde gözünü diğer tekliflere çevirecek.

Şampiyonlar Ligi kupasını Chelsea’ye kaptıran City, final maçına stoperde Ruben Dias-John Stones ikilisiyle çıkmıştı. Dias bu sezon sergilediği performansla City’nin şampiyonluğunda büyük pay sahibiydi.

Ancak Aymeric Laporte’nin gözden düşmesi, Eric Garcia’nın Barcelona’ya dönecek olması ve Nathan Ake’nin yaşadığı sakatlık sorunları, savunma rotasyonunda derinliği azaltıyor.

Euro 2020 kadrosunda yok

Real Madrid formasıyla bu sezon ligde sadece 15 maça çıkan Ramos, Luis Enrique tarafından İspanya’nın Euro 2020 kadrosuna alınmamıştı.

İspanya adına 180 maça çıkan 35 yaşındaki oyuncu, milli formayı en fazla giyen isim. 2005’te bu yana Real Madrid kadrosunda yer alan Ramos, La Liga’da beş kez yılın savunmacısı seçilmişti.