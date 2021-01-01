Real Madrid'in yıldızı Eden Hazard, Chelsea iddialarını yanıtladı

Real Madrid forması giyen Eden Hazard, İspanya macerasını yarıda bırakmak istemiyor.

İspanya’daki performansıyla beklentilerin altında kalan Eden Hazard, transfer söylentileri hakkında konuştu.

Belçikalı oyuncunun eski kulübü Chelsea’ye dönebileceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Bu haberlere yanıt veren Belçikalı yıldız, Real Madrid’den ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.

Paul Pogba’nın menajeri Mino Raiola, geçtiğimiz ay Pogba-Hazard takasını gündeme getirmişti. Bu da, Real Madrid’in Hazard’dan vazgeçmeye hazır olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

Euro 2020 için Belçika milli takım kampına katılan Hazard ise, beyaz formayla devam etme arzusunu dile getirdi:

“Üç yıl daha sözleşmem var. %100 olduğumda takıma çok şey katacağım. Ne yapmam gerektiğini biliyorum.”

“Şu anda Avrupa Şampiyonası’na konsantreyim, ama turnuvadan sonra Real Madrid’le harika işler yapacağız.”

100 milyon euro'ya transfer olmuştu

İlk çıkışını Ligue 1 ekiplerinden Lille ile yapan Hazard, 2012’de Ada’nın yolunu tutmuş ve yedi yıl Chelsea için ter dökmüştü.

2019’da Real Madrid’in en büyük transfer yatırımı olarak İspanya’ya gelen Hazard, burada geçirdiği iki yılda hayal kırıklığından öteye gidemedi.

100 milyon euro bonservisle transfer edilen Hazard, sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtaramadı. İlk sezonunda 22, bu sezon ise 21 maça çıkabilen 30 yaşındaki oyuncu, toplamda 5 gol ve 8 asist üretti.

Hazard şanssızlıktan şikayetçi

İngiltere’ye dönüş fikrine şimdilik sıcak bakmayan Hazard, La Liga’da kendini kanıtlamaya kararlı gözüküyor.

“Çok şanssız bir sezon geçirdim. İstikrarlı bir şekilde oynayabildiğimde daima iyi bir oyuncu oldum.”

“Şu anda en iyi seviyeme yakınım. Umarım tekrar sakatlanmam. Önümde çok güzel yıllar var.”

"Zidane'a borçluyum"

Zinedine Zidane’ın görevden ayrılmasının ardından, Real Madrid’de teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı hala merak konusu.

Hazard, kendisini takıma getiren Zidane’ın ayrılığını da değerlendirdi:

“Zidane gittiği için üzgünüm. Ona ne kadar büyük bir hayranlık duyduğumu biliyor.”

“Onunla iki muhteşem yıl geçirdim. Ona daha fazlasını veremediğim için kendimi borçlu hissediyorum.”

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