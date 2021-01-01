Barcelona, Manchester City stoperi Eric Garcia'yı transfer etti

Katalanlar, Eric Garcia ile beş yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Barcelona, Sergio Agüero'nun ardından Manchester City stoperi Eric Garcia'yı da transfer etti.

Kulüp, İspanyol savunmacı ile beş yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

20 yaşındaki oyuncu, Barcelona'nın ünlü altyapısı La Masia akademisinden çıktı ve son dört yılını İngiliz kulübünde geçirdi.

Ne söylendi?

Barcelona, internet sitesinde yaptığı açıklamada Garcia transferini şu sözlerle duyurdu:

"FC Barcelona ve Eric Garcia, Manchester City ile sözleşmesi sona erdikten sonra 1 Temmuz'dan itibaren kulübe katılmak için bir anlaşmaya vardı.

"Oyuncu, 2025-26 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalayacak ve 400 milyon euro'luk bir fesih maddesine sahip olacak."

Garcia Manchester City'den neden ayrıldı?

Katalan ekibi, kış transfer döneminde Garcia ile ilgilendi fakat bu transfer gerçekleşmedi.

Barcelona, Covid-19 salgınının getirdiği maddi zorluklar sebebiyle ara transfer döneminde oyuncu için bonservis ücreti ödeyemeyince, bu transfer yaza kaldı.

Sonuç olarak Garcia beş ay daha beklemek zorunda kaldı ve Pep Guardiola, onu City'nin tüm kulvarlardaki yarışında az da olsa kadroya dahil etti.

İspanyol defans oyuncusu, 2020-21 sezonunu Premier Lig'de sadece altısı ilk 11 olmak üzere 12 maçla tamamladı, ancak şimdi Barcelona'da onu yeni bir sayfa bekliyor.

Garcia'nın Etihad Stadı'ndaki genel istatistiği

İspanyol stoper, Manchester City'de geçirdiği üç sezon boyunca tüm müsabakalarda 35 maçta forma giydi, bir asist kaydetti ancak hiç gol atamadı.

Barcelona'ya transfer olan Garcia, Etihad'da Premier Lig ve Carabao Cup'ı kazananlar arasındaydı. Cumartesi günü ise Chelsea karşısında Şampiyonlar Ligi zaferini elde etmeyi başaramadı.

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