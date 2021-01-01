Rachid Ghezzal: Sergen Yalçın bana oyun içinde kullanacağım çok değerli anahtarlar verdi

Beşiktaş'ın şampiyonluk mücadelesindeki kilit figürü Rachid Ghezzal, kendini Sergen Yalçın'a borçlu hissediyor.

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, antrenmanlara ilk başladıklarında Sergen Yalçın'ın "çık sahada istediğin gibi oyna" dediğini söylüyor.

Süper Lig'de zorlu geçen bir sezonun ardından Beşiktaş şampiyon oldu ve Rachid Ghezzal, siyah-beyazlılar'a zafer yolunda önemli katkılar yaptı.

Bu sezon kariyerinde başka bir sayfa açan Cezayirli oyuncu, "Kariyerim nasıl devam ederse etsin, Beşiktaş hep kalbimde ve hayatımda olacak" diyor.

Rachid Ghezzal ne söyledi?

Milliyet'ten Attilla Gökçe'ye konuşan Rachid Ghezzal'ın gönlü Beşiktaş'ta kalmaktan yana.

"Burada kalırsam çok mutlu olurum. Beşiktaş’ı seviyorum, çok güzel bir sezon geçirdik. Takım arkadaşlarımın hepsinden yardım ve destek gördüm.

İyi bir dayanışma örneği verdik. Hepsini çok seviyorum. Hepsi de hayat boyu unutamayacağım dostlarım olacak."

"Bir oğlum daha olursa eğer... adını... KARTAL koyacağım. Çünkü Beşiktaş benim de aşkım.

Kariyerim nasıl devam ederse etsin, ayrılık bile olsa Beşiktaş hep benimle kalbimde kalacak, hayatımda olacak!"

"Karagümrük’le oynadığımız son maçı biliyorsunuz. Bertolacci 39’da attı golünü. Hiç telaşlanmadık.

İkinci yarı başladığında golü atacağımızı biliyorduk. 54’te beraberlik golünü attım. İlle de ikincinin peşindeyken, Borini’den ikinciyi yemez miyiz? Çok üzüldüm, sinirlendim. Kendi kendime çok kızdım.

Hem de rakip 10 kişi kalmışken... O maçı bitirdik. Soyunma odasında karar verdik: Bu işi İzmir’de bitireceğiz. Öyle yaptık, şampiyon olduk."

"Buraya gelmeden önce Sergen Yalçın’ın kulüpte efsane olduğunu öğrendim. İdmanlara başladık, çık sahada hissettiğin gibi oyna, dedi. Bana oyun içinde kullanacağım çok değerli anahtarlar verdi. Oynarken çok kapı açtım. Ona çok borçlu olduğumu hissediyorum."

"Süper Lig’de çok iyi sol bekler var… Galatasaraylı Saracchi mesela… Çok çabuk, çok zeki. Yapacağınız hamleyi anında kestiriyor.

Göztepeli Berkan da çok iyi. Bir de sevdiğim, beğendiğim oyuncular… En beğendiğim oyuncu ise Göztepeli Halil. Hem sağda, hem solda ideal bir oyuncu. Oyun kuruyor, asist yapıyor, gol atıyor. Ayrıca lider karakteri taşıyor.

Alanyasporlu Salih ve Efecan ile Fenerbahçeli İrfan Can çok iyi oyuncular. İrfan Can çok sakatlık yaşadı. Oynayamamak gerçekten kötü bir şey. Kimsenin sakatlanmasını istemem."

"Biz bu sezon şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi’nde yer almak için takım halinde çok büyük bir mücadele ortaya koyduk. Ben de Beşiktaş gibi Şampiyonlar Ligi’ne yabancı değilim aslında.

Her futbolcunun ve her kulübün yer almak istediği bir futbol sahnesinden söz ediyoruz. En iyilerin liginde Beşiktaş formasıyla oynamayı elbette isterim. Orada oynamak ayrı bir mutluluk, ayrı bir keyif..."

Rachid Ghezzal'ın Beşiktaş dönüşümü

Leicester City'de bekleneni veremeyen ve Fiorentina'ya kiralanan Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta kariyer çizgisinin bir dönüşümünü başlattı.

Bu sezon 18 asist, 8 gol katkısı ile takımını şampiyonluğa taşıyan Cezayirli oyuncu, Avrupa'da dakika başına asist istatistiğiyle Thomas Müller'i geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti.

Beşiktaş, Leicester City'den kiralanan Ghezzal'ı elinde tutmak istese de iş İngiliz ekibinin talebine kaldı.

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