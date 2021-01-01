Serdar Dursun Goal'e konuştu: Bundesliga ve Süper Lig'den teklifler var

Darmstadt 98 formasıyla Bundesliga 2'de muhteşem bir sezon geçiren Serdar Dursun, şimdiden transferin gözde ismi oldu.

RÖPORTAJ | BURAK ÖZDEMİR @burakozdemr

2011 yılında Eskişehirspor, Hannover 96 altyapısında forma giyen Serdar Dursun'u kadrosuna kattı. 20 yaşında Almanya'dan Türkiye'ye transfer olan genç oyuncu Şanlıurfaspor, Denizlispor ve Fatih Karagümrük formaları giymesine rağmen yeteri kadar şans bulamadı.

Türkiye'de A2 Ligi'nde gol krallığı yaşayan Serdar Dursun, 2016 yılında doğduğu ülke Almanya'nın Greuther Fürth takımının yolunu tuttu.

2018/2019 sezonu öncesi Fürth'ten Darmstadt'a transfer olan Serdar Dursun bu sezon gösterdiği performansla Almanya'da dikkatleri üzerine topladı.

Darmstadt 98 formasıyla Bundesliga 2'de 21, kupada da iki gole imza atan Serdar Dursun, Goal'e konuştu.

Serdar Dursun neler söyledi?

Başarılı golcü bu yaz oynanacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi A Milli Takım'a çağrılma durumuyla ilgili duygularını paylaştı.

"Tabiiki de her oyuncu gibi A Milli Takım formasını giymeyi çok isterim. Bu konuda sadece hayırlısı neyse o olsun diyorum. Başka da bir şey demek istemiyorum."

"Türkiye'de çok az şans buldum"

19 yaşındayken Eskişehirspor'a transfer olan ve Türkiye'de çeşitli takımlarda forma giyen 29 yaşındaki golcü, Türkiye'de yeterince şans bulamadığı belirtti.

"Türkiye'ye çok genç yaşta transfer oldum. 19-24 yaşları arasında Türkiye'de bulundum. A2 Ligi'nde gol kralı olmama rağmen yeteri kadar şans bulamadım.

"Bir forvet oyuncusu zaten 25 yaşından sonra olgunlaşır."

Serdar Dursun'a Almanya ve Türkiye'den talipler var

Gol yollarındaki performansıyla beğenileri toplayan Serdar Dursun, Süper Lig'de bazı kulüpleri ve Almanya'dan da Hamburg ile Schalke 04'ün teklifleri olduğunu açıkladı.

"Darmstadt ile sözleşmem sezon sonunda bitiyor. Bundesliga 1 ve Bundesliga 2'den teklifler var. Özellikle Hamburg ve Schalke 04... Başka ülkeler de var.

"Süper Lig'den de teklifler geliyor ancak şu an için takım ismi vermem doğru olmaz."

Serdar Dursun'dan Burak Yılmaz'a övgü

Bundesliga 2'de gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alan Serdar Dursun, Fransa Ligue 1'de Lille'i zirveye taşıyan Burak Yılmaz hakkında da konuştu.

"Ligue 1 dünyanın en iyi beşinci ligi. Bence ilk senesine rağmen çok büyük iş başardı. Golleriyle takımını şampiyonluğa götürüyor. Gerçekten büyük iş başardı.

"En beğendiğim Türk antrenör Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak. Onu yakından takip ediyorum ve yakından tanıyorum. Türkiye'de tabii ki Fatih Terim, Şenol Güne, Abdullah Avcı gibi önemli hocalar var ama, onları yakından tanımıyorum. Ondan onları değerlendirmem doğru olmaz.

"Tanıdığım ve yakından bildiğim birisi olduğu için en beğendim Türk antrenör olarak Kenan Koçak'ı söyleyebilirim."