Pelkas'tan Fenerbahçe'ye kötü haber

Yunanistan Milli Takımı'nda yer alan Dimitrios Pelkas, sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı.

Fenerbahçe'ye Yunan yıldız Dimitrios Pelkas'tan kötü haber geldi.

İspanya ile oynanacak maç öncesi gerçekleştirilen son çalışmada kalçasında ağrı hisseden 27 yaşındaki oyuncu, antrenmanı yarıda bıraktı.

Pelkas'ın durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak. Yıldız oyuncunun İspanya ile oynanacak karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Honduras ile oynanacak hazırlık maçı ve Gürcistan ile oynanacak karşılaşmalarda görev yapıp yapmayacağı ise ilerleyen günlerde belli olacak.

Yunanistan bugün İspanya ile karşılaşacak. 28 Mart'ta Honduras ile hazırlık maçı oynayacak olan Mavi - beyazlıların Gürcistan ile yapacağı maçın tarihi ise 31 Mart.

Pelkas bu sezon ne yaptı?

Sezon başında 1.60 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Dimitrios Pelkas, bu sezon Süper Lig'de sahaya çıktığı 22 karşılaşmada 5 gol atarken 7 de asist yaptı.