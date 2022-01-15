Thomas Tuchel, Romelu Lukaku'yu eleştirdi: "Çok top kaybetti"

Cumartesi günü Etihad Stadı'nda Manchester City'ye konuk olan Chelsea, sahadan 1-0 yenik ayrılarak şampiyonluk yarışını yeniden başlatma fırsatını elinden kaçırdı.

Kevin De Bruyne'nin ikinci yarıdaki golüyle galibiyete uzanan City, en yakın rakibi Chelsea'yle farkı 13 puana çıkararak dominant performansını sürdürdü.

Vatandaşı De Bruyne'nin aksine sahada etkisiz bir görüntü çizen Romelu Lukaku'nun vasat performansı, Chelsea taraftarlarını olduğu kadar Thomas Tuchel'i de mutsuz etti.

Ne söyledi?

Maçın ardından mikrofonlara konuşan Alman çalıştırıcı top kayıplarından yakındı.

"Sekiz ya da dokuz kez geçiş hücumu fırsatı yakaladık, ama ceza sahasında hiç topla buluşamadık."

"Bugünkü en büyük problem hücum bölgesindeki oyuncuların performansıydı. Pozisyon alma, zamanlama ve top kontrolü konularında eksik kaldık. Çok fazla basit top kaybı yaptık."

"Romelu Lukaku'nun bazen servis yapması da gerekiyor. Ümit veren pozisyonlarda birçok top kaybetti. Büyük şansları değerlendiremedi."

"Elbette ona pozisyon hazırlamak istiyoruz, ama o da takımın bir parçası. Hücumda bundan çok daha iyisini yapabiliriz."

"Bir puanı haketmiştik"

İlk yarıda rakip kaleye şut çekemeyen Chelsea, maçı biri isabetli olmak üzere toplam dört şutla tamamladı.

Tuchel buna karşın ortaya koydukları performansın yenilgiyi haketmediğini düşünüyor.

"Bence beraberliği hakettik, çok iyi savunma yaptık. Rakibe önemli bir pozisyon vermedik. Baskı altında kalmadık. Beraberlik adil bir sonuç olurdu."

"Pes etmeyeceğiz, ama City her maçını kazanmaya devam ederse kimse onları yakalayamaz."

Guardiola tahtı bırakmıyor

City puan farkının çift hanelere çıkmasıyla zirvede iyice rahatlarken, Pep Guardiola da geçen sezon kaybettikleri Şampiyonlar Ligi finalinin rövanşını lig zaferiyle almaya bir adım daha yaklaştı.

Avrupa arenasında ise iki takım da şimdilik yoluna devam ediyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City, Sporting ile, Chelsea ise Lille ile karşılaşacak.

Daha fazla okuma