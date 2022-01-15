YORUM | Artık herkes kabul etmeli: İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil birlikte olmuyor

Fenerbahçe, İsmail Kartal’ın ikinci dönemindeki ilk maçında Nuri Şahin’in çalıştırdığı Antalyaspor’a konuk oldu. Kartal, Fenerbahçe’nin Adana Demirspor yenilgisinin ardından ilk maçında bazı değişikliklere gitti. Vitor Pereira döneminde üçlünün kanat beklerinde gördüğümüz Osayi ve Ferdi ikilisi bu kez dörtlüde bek olarak maça başladı. Pelkas’ın yerine Rossi de karşılaşmaya 11 başladı.

Öncelikle yazıya Fenerbahçe’nin ilk yarıyı 0 şut ile bitirdiğini hatırlatarak başlayalım. Bu durumun arkasında yatan sebep, temposuz bir pas yapma alışkanlığı. Fenerbahçe ilk yarım saatte yüzde 75 üstü bir oranla topa sahip oldu ancak topla ne yapacağınızı bilmiyorsanız meşin yuvarlağın ayağınızda patlama olasılığı yüksek. Fenerbahçe’de de farklı bir şey olmadı. İrfan-Mesut’un artık beraber olmadığını hem taraftarların hem medyanın hem de futbolla ilgilenen herkesin anlaması gerekiyor. Bu ikisini belki Crespo ile dengeleyebilirsiniz ancak onun yokluğunda Sosa-Zajc da bu ikiliye eşlik ederek maçı iyice izlenemez kıldı. Bu temposuz pasların sayesinde Antalyaspor istediği gibi savunmada yerleşme şansı bularak pozisyon dahi vermedi.

Fenerbahçe’nin geriden oyun kurulumunda da problem bu maçta da devam etti. Szalai'nin yokluğunda Serdar Aziz ile karşılaşmaya başlayan Kartal, Sosa’yı stoper ikilisinin arasına sokmayı denedi. Ancak Antalyaspor’un özellikle de ilk yarıda önde basma gibi bir planı yoktu ve topu Sosa’nın Serdar’ın veya bir başkasının alması kırmızı beyazlı ekip için problem değildi. Böylece Serdar’dan Osayi’ye Min Jae’den Sosa’ya birçok pas gördük. Sonuç olarak Fenerbahçe’nin bu yüzde 75 topla oynaması, Nuri Şahin için bir problem değildi.

Nuri Şahin'in set hücumu

Öte yandan genç teknik direktör, ilk yarı ve ikinci yarının başında hücumu sağdan başlatıp soldan Güray Vural ile bitirdiği bir set izletti. Bu bölümde kırmızı beyazlı ekip; Bünyamin Balcı üzerinden hücumu kurguladı, sağ çizgide birkaç pas yaptı ve atakları Güray’ın şut ile bitirdi. Üçlü oynayan takımlar için klasik ve olmazsa olmaz bir hücum seti olsa da Fenerbahçe savunmada hiç cevap veremedi çünkü ön alanda ne Mesut ne de Rossi desteğe geldi.

Fenerbahçe adına 90 dakika boyunca göze çarpan bir başka problem ise ön alanda top tutamasak oldu. Serdar Dursun’u uzun fiziğine rağmen top indiren, dağıtan bir santrfor tipi olarak nitelendiremem. Sağ kenarda Rossi ve merkezde İrfan ile hücumda topa basıp savunmayı öne çıkartmanız da mümkün görünmüyor ki hiç uyumlu bir ön alan dörtlüsü izlemedik bugün. Mesut’un da sol kenarda ne gibi bir görevi vardı, anlaşılamadı

Hal böyle olunca maçın kilidini duran top çözebilirdi ki öyle de oldu. Önce Sosa’nın altı pasa kestiği gol ile Fenerbahçe, ardından Antalyaspor Berke’nin hatasında duran top ile golü buldu.

Son bir not ise değişiklikler üzerine. Fenerbahçe’nin Nazım-Rossi değişimiyle Osayi’nin öne geçtiği senaryoda kısmen daha hareketli gördük. Keza Mesut’un çıkıp sola Muhammed’in geçmesi de sol tarafı hareketlendirdi. Ancak bu kadar. Fenerbahçe, İsmail Kartal’ın ilk maçını taraftarlarına “şimdi gol geliyor” dedirtecek bir an yaşatmadı.

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