Paul Pogba: Her zaman kaybetmeyi sevmeyen biri olacağım

Kaybetmeyi sevmediğini belirten Paul Pogba, Manchester United'ın kupa kuraklığını sonlandırmak istiyor.

Fransız yıldız, Manchester United ile kupa kazanmayı özlediğini söylüyor ancak bu durumun motivasyonlarını artırdığını belirtiyor.

Kırmızı Şeytanlar, 2017 Avrupa Ligi finalinde Jose Mourinho'nun liderliğinde galip gelmelerinden bu yana Ole Gunnar Solskjaer ile bir kupa kazanamadı.

Old Trafford'da sık sık hayal kırıklığına uğramış bir görüntü çizen Paul Pogba ise İngiliz devinin kupa kuraklığını sonlandırmaya kararlı.

Paul Pogba ne söyledi?

Sky Sports'a konuşan Paul Pogba, kupa kazanmayı özlediğini vurguluyor.

"Şahsen bir şeyleri özlediğimi hissediyorum. Bir şeyler kazanmalıyız."

"Sadece bir şey kazanmak istiyorum; oynamayı ve kazanmamayı sevmiyorum. Ben kötü bir kaybedenim, her zaman kaybetmeyi sevmeyen biri olacağım, bu yüzden her oynadığımda kazanmak istiyorum. Bence bunu gerçekleştirmeye çok yakınız."

"Kulübün başarmak istediğimiz çok büyük hedefleri var ve istediğimiz tutacak bir kupaya sahip olmak."

"Mutluyum, oradayız ve yakınız. Hala Avrupa Ligi'ndeyiz ve oynanacak maçlarımız var."

"Manchester City kupa sahibi olmadığı sürece lig devam ediyor ve çalışmaya, oynayamaya devam edeceğiz. Bu yıl hala bir şeyler kazanma şansımız var, neden olmasın?"

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Kırmızı Şeytanlar'ın kupa kaldırmalarının üzerinden neredeyse dört yıl geçti ancak bu yıl bir kupa kaldırmaya kararlılar.

Geçen sezon FA Cup, Carabao Kupası ve Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktılar ve bu yıl da aynı başarıyı iki kulvarda tamamladılar.

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