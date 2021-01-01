ÖZEL | "Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım kadrosunda olmalı"

Göztepe karşısında hat-trick yaparak maçın oyuncusu olan Kerem Aktürkoğlu'nu uzun yıllar birlikte çalıştığı Teknik Direktör Mustafa Sarıgül'e sorduk.

ÖZEL | Burak Özdemir @burakozdemr

Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi mağlup ederken genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu, attığı üç golle galibiyette başrol oynadı. 22 yaşındaki oyuncu bu sezon süre aldığı karşılaşmalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Başakşehir FK altyapısında ve 24 Erzincanspor'da Kerem Aktürkoğlu ile çalışan Teknik Direktör Mustafa Sarıgül, başarılı oyuncuyu Goal Türkiye'ye anlattı.

Mustafa Sarıgül neler söyledi?

Şimdilerde Osmaniyespor'u çalıştıran Mustafa Sarıgül, Kerem Aktürkoğlu hakkında haklı çıktığı için mutlu olduğunu vurguladı.

"Benim için Kerem Aktürkoğlu'nun gösterdiği performans sürpriz değil. Galatasaray onu ilk transfer ettiğinde de söylemiştim. Değerli bir oyuncu ve daha da iyi olacak.

"Bir kenar oyuncusu olarak ivmelenmesi ve son vuruşları çok iyi... Galatasaray'da ufak ufak süre alarak, bulduğu şansları değerlendirecektir demiştim. Haklı çıktığım için mutluyum. Küçük yaştan beri benimle birlikte olması çok güzel. Bu durum beni çok mutlu ediyor."

"Avrupa Şampiyonası'nda kadroda olmalı"

Kerem Aktürkoğlu'nun gelişiminde önemli bir yere sahip olan Mustafa Sarıgül, genç oyuncunun Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım kadrosunda yer alması gerektiğinin altını çizdi.

"Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın kadrosunda bulunması gerekir. A Milli Takım'da bu tarz bir kenar oyuncumuz yok. Milli Takım'daki kenar oyuncularımız daha çok topa sahip olmak isteyen isimler. Kerem, rakip savunmanın arkasına sarkan, ikinci bir forvet gibi de kullanılabilecek bir oyuncu.

"Şenol hoca ve ekibinin kararına bağlı ancak Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım kadrosunda yer almalı. Hem oynadıkça kendini geliştirebilecek bir oyuncu, hem de A Milli Takım'ın ihtiyacı olduğu bir oyuncu."

"Ersun hoca ve Fatih hoca akıllıca bir iş yaptılar"

Teknik Direktör Mustafa Sarıgül, 3. Lig'den gelen Gökdeniz Bayraktar'a şans veren Ersun Yanal ve Kerem Aktürkoğlu'nu sık sık oynatan Fatih Terim'in çok doğru bir iş yaptığının altını çizdi.

"Kerem'in Galatasaray'a transferi çok düşük bir maliyete gerçekleşti. Kerem'in sadece 3. Lig tecrübesi yok. Başakşehir'de ben alt yapıda koordinatörken de benimleydi. Orada A Takım'a yükseldi ve A Takım eğitimi aldı. Sonrasında ben onu 24 Erzincaspor'a aldım, gelişim sağladı.

"3. Lig'de böyle başka oyuncular da var. Mesela Antalyaspor'daki Gökdeniz Bayraktar o da Kocaelispor'dan geldi. Gökdeniz'in Antalyaspor'da başardıkları kolay işler değil.

"Hem Ersun hoca hem de Fatih hoca bu oyunculara şans vererek akıllıca işler yapıyorlar."

Mustafa Sarıgül kimdir?

Antrenörlük kariyerine 2005 yılında Pendikspor'da başlayan Mustafa Sarıgül, 2013 - 2019 yılları arasında Başakşehir FK altyapı koordinatörlüğünü yaptı.

2020 yılında Osmaniyespor FK'nın teknik direktörü olan 48 yaşındaki çalıştırıcı görevine devam ediyor.

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