Arsene Wenger'den Patrick Vieira'ya: Kovulana kadar asla gerçek bir menajer olamazsın

Patrick Vieira, Nice'den ayrıldığından bu yana menajerlik yapmıyor ancak bir sonraki projesi için de aceleci davranmayacağını söylüyor.

Patrick Vieira, geçen yıl Nice'den ayrıldığında eski Arsenal menajeri Arsene Wenger ile konuştuğunu ve eski antrenörünün ona menajerlik hakkında tavsiyelerde bulunduğunu anlattı.

Vieira, New York City FC'nin dümeninde geçirdiği iki buçuk yılın ardından 2018'de Nice'i devraldı ve ilk sezonunu 7. sırada bitirdi.

2020-21 sezonunun Aralık ayında ise alınan kötü sonuçlar Vieira'yı koltuğundan etti.

Eski orta saha yıldızı, bir dönem menajerliğini yapan Arsene Wenger'den tavsiye aldığını söyledi.

Patrick Vieira ne söyledi?

L'Equipe'e konuşan Patrick Vieira, Arsene Wenger'in kendisiyle yapıcı bir konuşma gerçekleştirdiğini anlattı.

"Arsene Wenger beni aradı. Bana söylediği ilk cümlelerden biri şuydu:

"Kovulana kadar asla gerçek bir menajer olamazsın"

"Arsene ile çok yapıcı bir konuşma yaptım, her zaman olduğu gibi. Bu mesleğe girdiğinizde bir noktada kovulacağınız fikrini kabul etmek zorundasınız."

"Biraz geç olmasını tercih ederdim ama oldu ve benim için önemli olan, bu deneyimin beni ben yaptığı ve bir menajer olarak beni daha iyi hale getireceği."

Patrick Vieira ile Arsene Wenger'in ilişkisi

Orta saha yıldızı, Kuzey Londra ekibine ilk olarak Wenger'in liderliğe geçmesinin ardından yeni bir transfer olarak katıldı.

İkili, Arsenal dönemlerinde yakın bir bağ kurdular ve Vieira, 1998'de Fransa ile Dünya Kupası'nı kazanmadan önce İngiliz ekibine iki kupa kaldırmak için yardımcı oldu.

Ayrıca Patrick Vieira, Arsenal'da kaptanlık yapan ilk yabancı futbolcu.

Patrick Vieira'nın geleceği

Eski orta saha yıldızı henüz menajerliğe dönmemiş olsa da planlarının arasında bir proje var.

"Kariyerime yakından baktığınızda her zaman yaptığım seçimler beni ileriye taşıyan seçimlerdir."

"Ne yapmak istediğim ve ne kadar iyi bir menajer olabileceğim konusunda kesin bir fikrim var."

"Evet, fırsatlar oldu ama şimdi bunun zamanı olmadığını biliyorum. Hemen yeni bir ekip için ayrılmak mantıklı olmazdı. İntikam duygusu aramak yapılacak doğru şey değildi."

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