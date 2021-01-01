"Erling Haaland'ın seviyesine ulaşabilirim"

Öz güven krizinden kurtulan Dusan Vlahovic, son 19 Serie A maçında 14 gol attı ve Erling Haaland'a meydan okuyor.

Fiorentina forması giyen 21 yaşındaki forvet Dusan Vlahovic, Erling Haaland'ın seviyesine ulaşabileceğini düşünüyor.

Partizan altyapısındaki dönemlerinde, "Belgrad'ın Zlatan Ibrahimovic'i" olarak görülen Dusan Vlahovic uzun bir süredir öz güven eksikliği yaşıyordu.

Geçen ay Fiorentina'nın Benevento karşısındaki 4-1'lik galibiyetinde yaptığı hat-trick Sırp forvetin güvenini yerine getirdi.

Corriere dello Sport'a konuşan Vlahovic, "Kötü günler geçirdiğimde Frank Ribery benimle konuştu ve asla vazgeçmememi söyledi." demişti.

"Sahada ve hayatta şampiyon olmanın ne demek olduğunu bu şekilde anladım."

Dusan Vlahovic'ten 2019-20 sezonunda büyük umutlarla söz ediliyordu ancak Sırp forvet düzenli forma giyemediği bir yılda yalnızca 6 gol kaydetti.

Goal'ün 2017 NXGN listesinde yer alan Vlahovic, muazzam potansiyelini yeni yeni fark etmeye başlıyor.

Dusan Vlahovic ne söyledi?

Geçtiğimiz hafta Atalanta'ya karşı attığı 2 gol ile Dusan Vlahovic özel bir kulübün üyesi oldu.

2000 ve sonrası doğumlu oyuncular arasında Jadon Sancho, Moise Kean ve Erling Haaland ile Avrupa'nın beş büyük liginde en az 20 gol atan dördüncü oyuncu oldu.

Bu başarısının ardından Vlahovic ise dünyanın en imrenilen genç forveti Erling Haaland ile aynı seviyeye ulaşacağından emin.

La Repubblica'ya konuşan Vlahovic, kulağa küstahça gelse de kendini Norveçli yıldıza yakın görüyor.

"Onu izliyorum ve vuruşlarını, hareketlerini anlamaya çalışıyorum. Daha sonra da güçlü ve zayıf yönlerime odaklanmaya çalışıyorum."

"Küstahça olabilir ancak kararlılıkla aynı seviyeye çıkabilirim."

Bu sezon Dusan Vlahovic

21 yaşındaki forvet bu sezon Fiorentina formasıyla 30 karşılaşmaya çıktı ve toplamda 15 gol, 2 asist kaydetti.

Partizan altyapısında yetişen Vlahovic, 2018-19 sezonunda 1.95 milyon euro karşılığında Fiorentina'ya transfer olmuştu.

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