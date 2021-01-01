Paul Pogba: Bruno Fernandes her şeyi yapabilir, savunma hariç!

Paul Pogba'nın takım arkadaşı Bruno Fernandes'e güveni sonsuz ancak bir konu hariç.

Paul Pogba takım arkadaşı Bruno Fernandes ile birlikte oynamanın kendisini mutlu ettiğini söyledi ancak Portekizli oyuncunun savunma yeteneğini şakayla karışık sorguluyor.

Ocak 2020'de Sporting'den Manchester United'ın yolunu tutan Bruno Fernandes gelişinden bu yana İngiliz ekibini ileriye taşıdı ve Pogba ile ortaklığını geliştirdi.

Paul Pogba ise takım arkadaşı hakkında övgü dolu sözlerle bahsediyor.

Paul Pogba ne söyledi?

MUTV'ye konuşan Paul Pogba, "Bruno ile oynamaktan zevk alıyorum." diyor.

"O, oyunu anlayan ve size nasıl pas vermesi gerektiğini bilen biri."

"Her yerde, gerçekten her şeyi yapabilir... Savunma hariç!"

"Gerçekten onunla oynamak her zaman bir zevktir. Birbirimizi anlıyoruz, bence takıma yakışıyor."

Dans eden krallar

Şarkılar çoğu soyunma odası için kilit bir önem taşıyor ve bu durum Old Trafford'da da farksız değil.

Pogba, Kırmızı Şeytanlar'ın şarkı seçimlerindeki anahtar figürlerden biri ancak en iyi dans edenin kim olduğu konusunda Eric Bailly ile rekabete giriyor.

"En iyi kimin dans ettiği dansın türüne göre değişiyor."

"Eric en iyi Afrikalı dansçı, ben ise daha çok e-pop ve Amerikan dansında iyiyim. Birbirimizi tamamlıyoruz diyeyim."

Büyük resim

Manchester United'da şu anda olumlu bir hava hakim ancak yine de sezon bitimini beklemeleri gerekiyor.

Manchester City ile aralarında 11 puanlık farktan dolayı liderliğe sahip olamasalar da şampiyonluğun favorileri arasında gösteriliyorlardı.

Premier Lig'i ikinci sırada bitirmek Kırmızı Şeytanlar'a Şampiyonlar Ligi vizesini verecek.

Daha fazlası