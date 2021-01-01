Jose Mourinho: Paul Pogba ile ilgilenmiyorum

Pogba, eski menajeri Jose Mourinho'yu Ole Gunnar Solskjaer ile karşılaştırdı ancak Portekizli menajer bu durumu pek önemsemiyor.

Jose Mourinho, Paul Pogba'nın kendisini 'tutarsızlıkla' suçlamasının ardından Fransız yıldıza yanıt verdi.

28 yaşındaki yıldız, futbolcular ile arasındaki ilişkiyi iyi kuramadığı iddiasıyla Portekizli menajeri eleştirmişti.

Old Trafford'da Jose Mourinho ile kötü bir ilişki yaşayan Pogba aralarının neden bozulduğu konusunda emin olmadığını söylüyor.

Paul Pogba ne söyledi?

Sky Sports'a konuşan Paul Pogba, Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer ile Jose Mourinho'yu karşılaştırdı ve Fransız yıldız eski menajerini ilişkilerinde "tutarsız olmakla" suçladı.

"Ole ile şu anda farklı olan tek şey Ole oyuncularına karşı gelmez."

"Bir kez Mourinho ile harika bir ilişkiniz oluyordu ve bunu herkes görüyordu. Ancak sonraki gün ne olduğunu bilmiyordunuz."

"Mourinho ile aramdaki en tuhaf şey bu ve bunu açıklayamıyordum; çünkü ne olduğunu bilmiyordum."

"Ole belki oyuncuları oynatmaz ama onları yokmuş gibi kenara da koymaz. Mourinho ile Ole arasındaki fark bu."

Jose Mourinho'nun yanıtı

Everton sınavının ardından Sky Sports'a konuşan Jose Mourinho, Paul Pogba'nın söyledikleri ile ilgilenmediğini vurguluyor.

"Söylemek isterim ki bahsettiği şeyleri önemsemiyorum. Hatta önemsemek değil, hiç ilgilenmiyorum."

Tottenham'ı ne bekliyor?

Premier Lig'de Everton ile karşılaşan Tottenham sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Tottenham'ın 2 golünü de Harry Kane kaydetti ancak Kane'e rağmen Mourinho'nun ekibi kazanamadı.

Tottenham, 21 Nisan'da Southampton'ı konuk edecek. 1 Mayıs'ta ise Sheffield United ile karşılaşacak.

Daha fazlası