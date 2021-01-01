Pepe: Cristiano Ronaldo, Juventus'ta mutlu

Eski Beşiktaşlı Pepe, Portekizli arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun eve dönmeyi düşünmeyeceğini söylüyor.

Cristiano Ronaldo'nun Torino'da "çok mutlu" olduğunu söyleyen Pepe, Real Madrid'den eski takım arkadaşının Juventus'ta kalacağına dair tüyo veriyor.

36 yaşındaki Portekizli yıldız, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmelerinin ardından tamamen Serie A'ya odaklanmış durumda.

Başarılı golcü bu sezon istediği gibi bir yıl geçiremese de Pepe, Cristiano Ronaldo'nun İtalyan devinde mutlu olduğunu söylüyor.

Pepe ne söyledi?

Novo'ya konuşan Pepe, Ronaldo'nun ülkesine geri dönmeyi düşünüp düşünmediği sorulduğunda şu yanıtı veriyor:

"Açıkçası onu tanıdığım kadarıyla Portekiz'de birçok insanın futbol hakkında konuşma şekline tahammül edip edemeyeceğini bilmiyorum."

"Bence Torino'da mutlu, Serie A'nın önde gelen golcüsü, onu eleştirenler her yıl 30'dan fazla gol atmanın ne kadar zor olduğunu bilmiyorlar."

"Cristiano'nun yaptıkları inanılmaz. Umarım daha uzun yıllar orada kalır, futbolseverlere neşe verir ve her zaman olduğu gibi Portekiz'i çok iyi temsil eder."

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Ronaldo kulübüne üst üste üçüncü Şampiyonlar Ligi kupasını hediye etmesinin ardından Madrid'den ayrılarak 2018'de bir fırtınaya neden oldu.

Torino'da Juventus'a Devler Ligi zaferi getireceğine dair umutlar yüksekti ancak şimdiye kadar Juve rekor golcüye rağmen bu saflarda yetersiz kaldı.

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde 2018-19'da çeyrek final etabına çıktı ve son iki sezonda da son 16 turunda elendi.

Madrid ise Paris Saint-Germain ile randevusunun olduğu yarı finale kadar mücadelesini sürdürdü.

Son dokuz Serie A şampiyonluğunun ardından Juventus ligde üçüncü sırada yer alıyor. Lider Inter ise 12 puan farkla rakibini oldukça geride bıraktı.

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