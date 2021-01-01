Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi'ye ilk teklifini sundu

Lionel Messi'ye teklifini sunmak için önce kulübün mali durumunu denetleyen Barcelona'nın yeni başkanı Joan Laporta, Arjantinli'ye teklifini yaptı.

Geçen yaz kulübü Barcelona ile kontrat krizi yaşayan Lionel Messi'nin geleceği yavaş yavaş şekilleniyor.

Barça ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız ile yönetimin önümüzdeki günlerde sözleşme görüşmeleri için masaya oturması bekleniyordu.

Başkanlık seçimlerinin ardından Katalan devinde ikinci kez göreve gelen Joan Laporta, Barcelona'nın mali durumunu denetlemesinin ardından Arjantinli yıldıza teklifini sundu.

Joan Laporta'nın Lionel Messi teklifi

RAC1 'in haberine göre; Joan Laporta, Lionel Messi'ye teklifini sunmak için önce kulübün mali durumunu gözden geçirmeyi bekledi.

Başlangıçta Arjantinli yıldıza düşük bir teklif sunan yeni başkan, Messi'ye talip olan diğer Avrupa devlerinin önereceği ücrete çıkamayacaklarının farkında. Barcelona'nın oyuncuya teklifi finansal tablo düzeldikçe artacak.

Ayrıca Joan Laporta, Lionel Messi'ye emekliliğinin ardından kulüp elçiliği teklif etti.

Barcelona Başkanı, Arjantinli yıldızı sportif anlamda başarılı bir proje için ikna etmeli. Bu nedenle Katalan devi Erling Haaland'ı kadrosuna katmak istiyor.

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Sezon sonu yaklaşırken Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi sorununa odaklanmaya başladı.

Katalan devi, Arjantinli yıldızı takımda tutmak istese de mevcut şartlar göz önüne alındığında bu durum kolay olmayacak.

Ancak başkanlığa gelirken Messi'nin takımda kalacağını vaadeden Joan Laporta bu hedefine ulaşmak için tüm sınırları zorlayacaktır.

Bu sezon Lionel Messi

Geçen yaz kulübüyle yaşadığı kontrat krizi nedeniyle Barcelona'da kötü günler geçiren Lionel Messi'nin başkanlık seçimlerinde Joan Laporta'nın seçilmesinin ardından takımda kalacağı iddia ediliyor.

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız, bu sezon Barcelona forması ile La Liga'da çıktığı 27 karşılaşmada 23 gol, 8 asist kaydetti.

Ayrıca Lionel Messi bu sezon toplamda 38 karşılaşmada 29 gol, 11 asist üretti.

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