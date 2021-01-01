Sergio Ramos: Ölene kadar Sevilla'nın oyuncusu olacağım

Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, İspanyol devine transfer olduğu ilk günden itibaren acı çektiğini söylüyor.

Sergio Ramos, Sevilla oyuncusu olarak anılmaktan ölene kadar mutluluk duyacağını söylüyor.

35 yaşındaki yıldız 2005 yılında altyapısında yetiştiği Sevilla'dan Real Madrid'in yolunu tuttu.

Sevilla'nın geleceği olarak görülen Ramos'un bu ayrılışı kırmızı-beyazlı taraftarların tepkisine neden oldu ve İspanyol yıldız çocukluk kulübünün taraftarlarıyla ters düştü.

Ancak Ramos tüm ''yalanlara'' rağmen Sevilla'nın kalbinde yer aldığını söylüyor.

Sergio Ramos ne söyledi?

Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, Amazon'da yayınlanan belgeseli "The Legend of Sergio Ramos"ta bazı itiraflarda bulundu.

"Sevilla'nın nasıl bir kulüp olduğunu ve taraftarlarının nasıl hissettiğini biliyorum,"

"Bunu bana birinin anlatmasına gerek yok çünkü bunu gençliğimden beri yaşıyorum."

"Her şey manipüle edildi ve Sevilla'ya yalan söylediler. Acı vericiydi, sadece benim için değil, ailem için de.

Sevilla Stadı'na geri dönemeyen ailemin yaşadığı acılar için onları asla affetmeyeceğim."

"Hayatımda hatalar yaptım ve en büyüklerinden biri Real Madrid'e transfer olacağımı açıklamamamdı. Hikayeyi benim adıma başkalarının anlatmasına izin verdim."

"Transferim konusunda iki kulüp anlaştı; söylendiği gibi Real Madrid'in bir maddeye uymaması söz konusu değildi."

"Sevilla için oynadığımı ve ölene kadar Sevilla'nın oyuncusu olacağımı her zaman söyleyebilirim ancak aynı zamanda Real Madrid ve İspanya kaptanı olmaktan da gurur duyuyorum."

Ramos'un Sevilla'dan ayrılışı nasıl gelişti?

2004-05 sezonunda Sevilla ile muhteşem bir yıl geçiren Sergio Ramos'un kulübün geleceği olması bekleniyordu.

Ancak Florentino Perez idaresinde büyük bütçeli bir kadro kuran Real Madrid, Ramos'un peşine düştü.

O dönem Sergio Ramos'un ayrılışıyla ilgili basına birçok spekülasyon yansıdı.

Jose Antonio Reyes'in de ayrılığının ardından Sevilla taraftarları Ramos'a derin bir öfke duymaya başladı.

Ramos geriye dönüp baktığında ayrılışıyla ilgili açıklama yapması gerektiğini ancak pişmanlık duymadığını söylüyor.

"Aynı kararı binlerce kez verirdim ancak o sırada anlatılan hikayeyi kimsenin anlatmasına izin vermezdim."

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