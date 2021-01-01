Idrissa Gueye, İlkay Gündoğan'a yapttığı çirkin faulle tarihe geçti

İlkay Gündoğan'a yaptığı faulle oyundan atılan ve eleştirilerin odağı olan Idrissa Gueye hareketiyle tarihe geçti.

İlkay Gündoğan'a yaptığı faulle oyun dışı kalan Idrissa Gueye gecenin eleştirilen ismiydi.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain ile Manchester City ilk randevularına çıktı.

İngiliz ekibi geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak İstanbul yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

Paris ekibi ise Idrissa Gueye'nin İlkay Gündoğan'a yaptığı faul nedeniyle karşılaşmanın son dakikalarını 10 kişi geçirdi.

Idrissa Gueye ne yaptı?

Senagalli oyuncu karşılaşmanın 77. dakikasında İlkay Gündoğan ile girdiği pozisyonda kırmızı kart gördü.

Gündoğan, Idrissa Gueye'nin ayak bileğine basmasının ardından kendini yere bıraktı.

Idrissa Gueye neden tarihe geçti?

31 yaşındaki oyuncu yaptığı hareketle tepkileri üzerine toplarken tarihe geçti.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda iki kez kırmızı kart gören Eski Real Madridli Alvaro Arbeloa'nın ardından Gueye de ikinci oyuncu oldu.

Karşılaşmanın ardından BT Sport'a konuşan Manchester City'nin eski kalecisi Joe Hart, Idrissa Gueye'nin hareketini eleştirdi.

"Bu hareket PSG'ye pahalıya mal oldu. Gueye maçın harareti ve zamanlama hatasıyla çok gereksiz bir kırmızı kart gördü."

Büyük resim

4 Mayıs'ta Manchester'da oynanacak rövanş öncesi İngiliz ekibi, Paris'te büyük bir avantaj elde etti.

Karşılaşmada oyun üstünlüğünü de elinde tutan Manchester City, İstanbul'daki finale emin adımlarla yürüyor.

Daha fazlası