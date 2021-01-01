Cristiano Ronaldo, Manchester United'a geri dönebilir mi?

Ronaldo'nun Juventus'taki geleceği belirsizliğini korurken Manchester United'a döneceği konuşuluyor. Peki İngiliz ekibi bu transferi yapabilir mi?

Geçen haftanın Avrupa Süper Ligi gündeminin arkasına gizlenmiş bir transfer hikayesi vardı, herhangi bir haftada tık rekorları kıracak bir hikaye.

Cristiano Ronaldo muhtemelen Manchester United ile yeniden anlaşıyor.

Bu haberi daha önce sık sık duyduk, Ronaldo'nun mutsuz olduğu ya da transfer olacağı haberlerinin arasına Old Trafford hikayesine kaldığı yerden devam edeceği mutlaka yazılıyor.

Bu sefer neden yazıldı?

Ronaldo'nun Juventus'ta birkaç nedenden dolayı mutsuz olduğu görülüyor.

Porto'ya karşı Şampiyonlar Ligi hüsranı medyada Ronaldo'ya atfedildi.

Serie A'da ise Juventus şu anda dördüncü sırada, 9 Mayıs'ta aynı puanı paylaştıkları Milan ile randevuları var ve Juve'nin daha alt sıralara düşmesi muhtemel.

36 yaşında olan Ronaldo'nun fiziksel durumu izin vermesine rağmen kariyerinde altıncı kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak istiyorsa zamanı daralıyor.

Torino'daki sözleşmesi 2022 yazında sona eren Ronaldo'nun maaşında gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'ne katılamama halinde kesinti olabilir.

Şu anda yıllık 30 milyon euro kazanan Ronaldo, Serie A'daki en pahalı oyuncu.

Manchester United ise burada devreye giriyor.

Kırmızı Şeytanlar, ekonomik olarak pandemiden büyük ölçüde etkilenmelerine rağmen Ronaldo ile anlaşma sağlayabilecek birkaç külüpten biri.

Geçen yıl 332 milyon sterlin gideri olan kulüp, maaşları bu yıl 284 milyon sterlin'e düşürdü.

Yüzde 10'luk bu düşüş Manchester United'a transfer dönemi için yer açacaktır. Ancak Ronaldo'ya sahip olmak o kadar da basit değil.

"Manchester United'ın Cristiano Ronaldo'yu almaya gücü yeter mi?" Goal'e konuşan futbol finans uzmanı Kieran Maguire, "Evet, yapabilirler." diyor.

"2020'de ekonomik olarak oldukça olumsuz bir darbe aldılar, bu nedenle bu yıl daha fazla maaş alanı açtılar."

"Ayrıca PR açısından şapkadan tavşan çıkarmak zorunda kalacaklar, bunu da Cristiano Ronaldo ile yapabilirler. Bu olumlu olabilir."

"Bunu yapabilecekleri maddi güçleri ve bütçeleri var. Şampiyonlar Ligi'ne katılacakları da neredeyse kesin, bu yüzden gelecek sezon için garanti görebilecekleri bir para bu."

"Ama mesele maaş istekleri olacaktır. Ronaldo şu anda İtalya'da olduğu kadar kazanmak istiyorsa bu zor."

"İtalyan vergi sistemine göre orada daha fazla kazanması normal."

Ronaldo transferi için maaş kesintisi yapmaya hazır olsa bile Manchester United'a dönmek isteyip istemediği konusunda hala şüpheler var.

Beş kez Ballon d'Or sahibi olan yıldız Old Trafford'un kült kahramanı ve hikayeye kaldığı yerden devam eder ve işler yerinde gitmezse itibarını kazandığı bir külüpteki saygınlığının azalmasından endişe duyuyor.

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