Brezilyalı oyuncunun kulüpteki geleceğiyle ilgili söylentiler son dönemde oldukça artmıştı.

Neymar'ın Paris Saint-Germain'le olan sözleşmesinin 1 Temmuz'da otomatik olarak 2027'ye kadar uzayacağı ortaya çıktı.

Kulüpte futbol danışmanlığına getirilen Luis Campos'un Neymar'la yolları ayırma niyetinde olduğu konuşuluyordu.

Ancak kariyerine Paris'te devam etmek isteyen 30 yaşındaki oyuncu bu arzusunu gerçekleştirecek gibi gözüküyor.

Yeni tarih 2027

Brezilyalı oyuncu 2021 yılında, sözleşmesinin bitimine bir yıl kala üç yıllık bir kontrata imza atmıştı. Bu sözleşmede belirlenen tarihte otomatik olarak aktif hale gelecek iki opsiyon yer alıyordu.

L'Equipe'in haberine göre; 1 Temmuz 2021'de bir yıl uzayan sözleşmeye bu sene yine aynı tarihte bir yıl daha eklenecek.

Böylece Neymar, PSG'deki geleceğini beş yıllığına garanti altına alacak. Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinin sonuna kadar takımda kalıp kalmayacağını ise zaman gösterecek.

Başkanın açıklamaları rahatsız etmişti

Marca'ya konuşan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'ye kulübün yeni projesinde Neymar'a yer olup olmadığı sorulmuştu.

Khelaifi bu soruya, "Birileri gelir, birileri gider, bunlar özel meseleler" yanıtını vermekle yetindi.

Neymar cephesinden ise başkanın bu sözlerini 'kırıcı' olarak tanımlayan ve Brezilyalı yıldızın takımda kalma isteğini yineleyen bir açıklama geldi.

PSG'nin Neymar'ı satmak istemesi durumunda oyuncunun yüksek maaşı potansiyel alıcıların sayısını bir hayli azaltıyor.

Newcastle'ın Neymar için bir teklif yapabileceği öne sürülmüştü, fakat golcü oyuncu Premier Lig ekibine transfer olmaya kesinlikle karşı.

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