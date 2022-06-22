Sarı-kırmızılılar, kaos dolu bir sezonun ardından Okan Buruk ile yeniden ayağa kalkmayı umuyor.

YORUM | Samet Çayır @sametcayir

Risk güzel bir şeydir, ama her zaman değil.

Özellikle kaotik bir dönemden geçtiyseniz, biraz sakinliğe ve minimum risk ile hayatınızı yeniden düzene sokmaya ihtiyacınız olur.

Galatasaray’ın ihtiyacı olan yol da tam olarak bu. Zira kulüp, geçen sezon mental anlamda bir hayli yıprandı.

O halde Florya’da sakin bir şekilde işleri yoluna koyma vakti geldi.

Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek’in yapacağı ilk iş elbette takımın teknik patronunu belirlemekti. İbre ise bir süredir Okan Buruk’u gösteriyordu ve iş, çarşamba gecesi tamamlandı.

Şüphesiz bu seçim, yukarıda sayılan, Galatasaray’ın ihtiyacı olanları verebilecek bir seçim.

Peki neden?

Öncelikle her şeyden önce bir teknik direktör seçerken, daha önce yaptıklarına bakılır. Okan Buruk; stajyerlik dönemi sayılabilecek Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor ve Göztepe maceralarının ardından, özellikle Akhisarspor ve Başakşehir’deki başarıları ile, daha büyük bir seviyede olmayı zaten hak etti.

2017-18 sezonunda Akhisarspor ile, finalde Fenerbahçe’yi mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmayı başardı. 2019-20 sezonunda ise Başakşehir’i, Süper Lig’in altıncı şampiyonu yaptı.

Ayrıca Okan Buruk göreve başladığında, 27 puanla küme düşme potasının bir sıra üzerinde bulunan Akhisarspor, sezonu ise 48 puanla yedinci sırada tamamladı.

Çaykur Rizespor, onun yönetiminde sezonu 41 puanla 11. sırada tamamladı. Fakat oyun olarak oldukça tatmin ediciydiler.

Başarılar önemlidir, fakat Galatasaray seviyesindeki bir kulübün tercihi olmak için tek başına yeterli değildir.

AA

Fakat Okan Buruk’ta zaten skor tabelasından daha fazlası var.

Her şeyden önce, hemen hemen çalıştırdığı tüm takımlarda hücumcu bir oyun anlayışı ortaya çıkardı. Bu, doğal şampiyonluk favorisi takımlar için oldukça önemlidir.

Ön alan baskısını seven bir oyun organizasyonunu seviyor. Bu da Galatasaray’ın özellikle iç sahadaki oyun kültürüne çok uyuyor.

Bununla birlikte, oyuncularla ilişkileri de gayet iyi. Okan Buruk, 2018 yılında GOAL Türkiye’ye verdiği röportajda bu konu ile ilgili şunları söylüyor:

“Tüm oyuncuları kendimiz gibi görüyoruz. Ben futbolun içinden geldim. As oyuncu da oldum, yedek kulübesinde de çok bulundum.

"Bu anlamda futbolcunun ne istediğini çok iyi biliyorum.”

Bu empati yeteneği oldukça önemli. Ayrıca Okan Buruk dışında bir referans daha var.

Akhisarspor’da Buruk ile çalışan ve geçirdiği harika sezonun ardından Malaga’ya transfer olan Yevgen Seleznyov, eski hocası hakkında GOAL Türkiye’ye şu yorumu yaptı:

“Taktiksel anlamda bence en iyisi o. Ayrıca harika bir insan. Futbolcularla ilişkisi çok iyi. O hep benim kalbimde. Hatta daha da öte bir yerde.”

Seleznyov gibi ‘zor’ bir oyuncuya bile insan ilişkileri hakkında bunları söyletebilen bir teknik direktör, adam yönetimi konusunda çok iyi bir seviyede olmalı.

Buruk, oyun kalitesinin yanı sıra bireysel performansları yükseltme konusunda da bir hayli başarılı. Elazığspor’da çalışırken Deniz Yılmaz sezonu 13 gol ile tamamlayıp daha sonra Trabzonspor’un yolunu tuttu.

Akhisarspor’da, fazla kiloları ile gelen Seleznyov’u önce fit duruma getirdi ardından ondan toplamda 12 gol üç asistlik muazzam bir katkı aldı.

Çaykur Rizespor’da 2018-19 sezonunda Vedat Muriqi, 17 gol atıp sekiz asist yaptı. Başakşehir’in şampiyon olduğu sezonda Enzo Crivelli 14,Demba Ba ise 13 gol attı.

Burada dikkat çeken bir başka husus daha var. O da Okan Buruk’un doğru transferleri.

Seleznyov’da ısrar etti ve oldu. Crivelli ve Demba Ba da 2019-20 sezonunun başındaki yeni transferlerdi.

Zaten Okan Buruk, bir oyuncu transfer edilirken sadece performansına bakılmaması gerektiğini, yine 2018’de GOAL Türkiye’ye verdiği röportajda söylemişti.

“Transferde oyuncunun karakterini de iyice araştırmak lazım. Belki baş başa görüşmeniz gerekiyor. Önemli bir konu bu.”

48 yaşındaki hoca, Başakşehir’den ayrıldıktan sonra özel sebeplerden ötürü bir süre görev yapmadı. Şimdi teknik direktörlük yapmayı özlemiş ve oldukça hırslı. Galatasaray’da çalışacak olması, onun azmini daha da kuvvetlendirecek.

Zaten hedeflerinin büyük olduğunu, şu sözlere aktarmıştı:

“Türk futboluna bir şekilde katkı sağlamam gerekiyor. Bunu sözle değil, icraat ile de yapmam gerekiyor. Hedeflerimden biri yurt dışında çalışmak.

“Teknik direktör olarak yurt dışına açılmak benim için çok önemli. Ancak bunu gerçekleştirmek için başarılı olmak, kupa kazanmak çok önemli.”

Süper Lig’de yabancı hocaların uzun yıllardır şampiyonluk yaşayamıyor olması da Okan Buruk tercihini ‘az riskli’ kılan etkenlerden biri.

Tüm bunları alt alta sıraladığımızda Okan Buruk’un, şu anda Galatasaray için biçilmiş bir kaftan olduğu söylenebilir.

O halde dertlerle dolu bir sezonu bırakan Galatasaray taraftarlarının, umutlanmak için birçok sebebi var.

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