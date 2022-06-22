Galatasaray, teknik direktörlük için Okan Buruk ile anlaşıldığını resmen duyurdu

Sarı kırmızılı ekip, İspanyol teknik direktör Domenec Torrent'in ayrılmasından sonra yerini Okan Buruk ile doldurdu.

Başkanlık seçiminin sona ermesinden sonra yeni sezon hazırlıklarına hız veren Galatasaray, ilk olarak teknik direktör Domenec Torrent ile yollarını ayırmıştı.

Son olarak, Galatasaray'da boşalan teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'un getirildiği resmen duyuruldu.

Sarı kırmızılı ekip genç çalıştırıcı ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/iMSTe1F0us — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 22, 2022

Ne söylendi?

Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Sportif A.Ş., Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevi için Okan Buruk ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray Sportif A.Ş.'nin KAP'a yaptığı duyuru şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır.

"Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Okan Buruk'un kariyeri

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Okan Buruk, 10 sezon formasını giydiği sarı kırmızılı kulüp ile UEFA Kupası da dahil olmak üzere unutulmaz başarılar yakaladı.

Ardından yurtdışı tecrübesi olarak Inter'e giden Buruk, 3 yıllık aranın ardından Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla geri döndü.

2010-2011 sezonunda futbolculuğa veda eden Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerine başladı.

Bu süreçte hem Akhisarspor'a hem de Başakşehir'e tarihlerindeki ilk kupaları kazandırdı.

Akhisarspor ile Türkiye Kupası, Başakşehir ile Süper Lig sevinci yaşayan 48 yaşındaki teknik direktör, bir süredir kişisel nedenlerden dolayı kulüp çalıştırmıyordu.

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