PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi: "Mbappe için Real Madrid'den 180 milyon Euro teklif aldık ama reddettik"

Başkan Al Khelaifi, Mauricio Pochettino'nun ayrılışını henüz doğrulamadı ve Zinedine Zidane iddialarınnı reddetti.

Nasser Al Khelaifi, PSG'nin yeni projesi hakkında konuşmak için MARCA ile görüştü.

PSG başkanı, Leonardo'nun ayrılışı ve Luis Campos'un kulüpte futbol danışmanı olmasının ardından Parc des Princes'teki tüm sıcak konuları ele aldı.

Başkan Al Khelaifi, Mauricio Pochettino'nun ayrılışını henüz doğrulamadı ve Zinedine Zidane iddialarınnı reddetti.

MARCA'ya verdiği demeçte, "Zidane'ı bir oyuncu olarak sevdiğimi ve onu bir hoca olarak da sevdiğimi açıklığa kavuşturmak istiyorum, ancak onunla doğrudan veya dolaylı olarak hiç konuşmadık" dedi.

Mbappe'nin durumu

Al Khelaifi ayrıca Kylian Mbappe'nin durumuna değindi ve Florentino Perez'in Kylian Mbappe'nin son on günde fikrinin değiştği iddiasına cevap verdi.

"Geçen yaz Real Madrid'den 180 milyon Euro'yu geri çevirdim çünkü Kylian'ın PSG'de kalmak istediğini biliyordum. Onu çok iyi tanıyorum, onun ve ailesinin ne istediğini biliyorum ve paradan etkilenmiyorlar.

"O burada şehri, kulübü, ülkesi ve spor projesi için oynamayı seçti. O sadece oynamayı ve kazanmayı düşünüyor."

La Liga'ya yanıt

PSG başkanının en zorlandığı yer, LaLiga başkanı Javier Tebas hakkında konuşmaya geldiğinde oldu.

Başka ligler, kulüpler veya federasyonlar hakkında konuşmak bizim tarzımız değil" dedi. "Biz ders vermiyoruz ve kimsenin de bize ders vermesine izin vermeyeceğiz. Her sene aynı şey. Projemizi geliştirmeye devam edeceğiz."

Leo Messi, Neymar ve Luis Campos'un uygulayacağı yeni transfer politikasından da bahsediyor. Başkan, Nice'den Christophe Galtier'i doğrulamamış olsa da, her şey onun yeni PSG hocası olarak bu hafta açıklanacağını gösteriyor.

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