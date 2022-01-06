Yorumcu Güven Kurtar, Nuri Şahin’i hedef aldı: “Harvard'da okumuş ama 10 kişi kalan Kayseri'ye yenildi!”

Katar'ın başkenti Doha'da oynan Süper Kupa finalinde Antalyaspor, normal süresi 1-1 biten maçta Beşiktaş'a penaltılarda mağlup oldu.

Ekim ayında Ersun Yanal ile yollarını ayıran Akdeniz ekibi, Antalyaspor'da halen futbolculuk kariyerini sürdüren Nuri Şahin'i takımın başına getirmişti.

Ne dedi?

Süper Kupa finalinin ardından A Spor ekranlarında yorumcu Güvenç Kurtar, genç teknik direktörü hedef aldı:

"Nuri Şahin, Harvard'da okumuş. 10 kişi kalan Kayseri'ye yenildiler.

Mesela 10 kişi kaldın, nasıl oynayacaksın? orada Harvard'da bunun kitabı yok ki! Ben yazayım, Harvard'da okusunlar.

Nuri Şahin, Harvard mezunu

Harvard Üniversitesi "Businness of Entartainment, Media and Sports" 2018 programını bitiren 32 yaşındaki teknik direktör; Dani Alves, Kaka, van der Sar gibi yıldızlarla aynı dönemde birlikte yer aldı.

Uluslararası firmaların CEO'larına koçluk eğitimi veren Dr. Alan Watkinst'en liderlik eğitimleri alan eski milli yıldız, profesyonel spor temposu ile eğitimin bir arada götürmek istediğini her fırsatta dile getiriyor.

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