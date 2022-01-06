Galatasaray yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün açıkladı: “Guardiola’nın yardımcısı ile görüştüm!”

Son günlerde Fatih Terim'i istemediği yönünde haberler çıkan Galatasaray yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün, Spor Gecesi Digital'de önemli açıklamalarda bulundu.

Ne söyledi?

Burak Elmas'ın talimatıyla Pep Guardiola'nın yardımcısıyla görüştüklerini söyleyen Gün, amaçlarının Fatih Terim'in ve mevcut Florya'daki ekibi güçlendirmek olduğunu belirtti.

Işıtan Gün ayrıca Başkan Burak Elmas'ın da bizzat Pep Guardiola ile görüştüğünü açıkladı. Fatih Terim ile aralarının bozuk olduğu konusunda çıkan haberlere de tepki gösteren Gün; "Başkanımıza sürekli, 'Fatih hoca ile devam etmeliyiz' diyorum, çıkan haberleri hayretle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray kulübü, yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün'ün yurtdışında yaptığı temaslar hakkında da resmi internet sitesinde üzerinden bir açıklama yayımladı.

"Son günlerde bazı basın organları ve sosyal medyada yönetim kurulu üyemiz Sayın Işıtan Gün hakkında çıkan haberler, gerçeği yansıtmamaktadır. Kendisinin futbolun dünyadaki çeşitli paydaşları ile yürüttüğü görüşmeler, başkanımız ile yönetim kurulumuzun bilgisi ve yetkilendirmesi çerçevesinde gerçekleşmektedir.

Değerli çalışma arkadaşımızı bu görüşmelerinden dolayı hedef alan mesnetsiz karalamaları en güçlü şekilde kınıyor, kendisinin tereddütsüz yanında durduğumuzu ve dilerse başlatacağı hukuki sürece destek vermeye hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

Guardiola'nın yardımcısı Borrell'in kariyeri

Guardiola'nın 2016-2017 sezonundan beri yardımcılığını yapan Borrell, kariyerine Barcelona alt yaş gruplarını çalıştırarak başladı. Burada Lionel Messi'nin de ilk antrenörlüğünü yaptı.

2009-2010 sezonuyla birlikte Ada futboluna ayak basan İspanyol teknik direktör, Liverpool U18'in başına geçti. Burada Brendon Rodgers ile çalışma fırsatı buldu.

Manchester City'e ilk olarak kulübün Uluslararası İlişkiler ve Scouting bölümünün başına geldi. Pep Guardiola'nın göreve gelmesiyle onun yardımcılığını yapmaya başladı.

Andres Iniesta, Fabregas, Sterling gibi oyuncuların gelişiminde oldukça katkısı bulunan 50 yaşındaki antrenör, genç oyunculara kattığı değer ile ön plana çıkıyor.

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