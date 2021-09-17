Ozan Tufan: Benim için 'Pogba'dan iyi' diyorlardı

Premier Lig ekiplerinden Watford'a transfer olan Ozan Tufan, yeni takımında ilk röportajını verdi.

Watford'ın satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'den kiraladığı Ozan Tufan, kulübün resmi sitesine bir röportaj verdi. Geçen hafta Watford'ın Wolverhampton ile oynadığı maçta yedek kulübesinde yer alan Ozan, yeni takımının formasıyla henüz sahaya çıkmadı.

Uyum sürecini çabuk atlattığını söyleyen milli oyuncu, uzak mesafeden attığı gollerle ilgili soruya ise iddialı bir yanıt verdi.

“Buraya geldiğim için çok mutluyum. Takıma uyum sağladım. Umarım hedeflerimize ulaşırız.”

“Xisco antrenmanda sürekli 'şut çek' diyor. Ben de oynadığım ilk maçta kendimden uzaktan bir gol bekliyorum. Kendime o konuda güveniyorum.”

“Eşime ve aileme teşekkür etmek istiyorum. Onlar olmasaydı şu an burada olmayabilirdim.”

🟡 ⚫️ Ozan Tufan:



🗣 “Oynadığım ilk maçta kendimden uzaktan bir gol bekliyorum. Kendime o konuda güveniyorum." pic.twitter.com/PPqKxTSpww — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) September 17, 2021

"Fenerbahçe'deki sevgiyi hiçbir yerde görmedim"

"Beni okul takımları turnuvasında keşfettiler. Bu sayede Bursaspor'a transfer oldum ve sonra Fenerbahçe'ye gittim. Şimdi Watford forması giyiyorum. Bursaspor'un bana kattıklarına paha biçemem. Fenerbahçe'de ise hiçbir yerde görmediğim sevgiyi gördüm."

"Kariyerimin en güzel yılları Fenerbahçe'de geçti. Yedi yıl şampiyon olamadık ama en güzel anılarım Fenerbahçe'deydi. Çok zor günler de yaşadık ama sonuçta artık buradayım."

“Daha fazla milli maçta forma giymek istiyorum. Bunun için çabalıyorum. Daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum.”

Pogba benzetmesi için ne dedi?

“Pogba çok büyük bir oyuncu ve çok büyük bir karakter. Benim için Türkiye'de attığım gollerden sonra 'Pogba'dan iyi’ diyorlardı, böyle bir akım vardı. Pogba gibi bir oyuncuyla aynı seviyede görülmek çok güzel.”

Ozan Tufan:



🗣 "Pogba çok büyük bir oyuncu. Türkiye'de attığım gollerden sonra 'Pogba'dan iyi' diyorlardı, böyle bir akım var. Onunla aynı seviyede olmak çok güzel." pic.twitter.com/Idp3wccqjK — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) September 17, 2021

Çağlar Söyüncü ile yakın dostluklarından da bahseden Ozan, en kısa zamanda İngiltere’de bir araya gelmeyi planladıklarını söyledi.

“Premier Lig'e geldiğim için en çok Çağlar sevindi. Yıllar önce ikimizin de günün birinde Premier Lig'de oynayacağından bahsederdik. İkimizin de izninde buluşup kahve içmeyi bekliyoruz.”

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