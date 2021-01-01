Ozan Kabak ile Merih Demiral, EURO 2020'de oynayabilecek mi?

UEFA, Avrupa Süper Ligi'ne katılan kulüp ve futbolcuların organizasyonlarından menedileceğini açıkladı. Peki Ozan Kabak EURO 2020'de oynayabilecek mi?

Avrupa'nın 12 kulübü, Arsenal, Liverpool, Manchester United, Chelsea, Manchester City, Tottenham, Milan, Inter, Juventus, Atletico Madrid, Real Madrid ve Barcelona, Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğunu resmen açıkladı.

Avrupa Süper Ligi'nin başkanlığını Real Madrid Başkanı Florentino Perez yapacak.

UEFA ise Avrupa Süper Ligi'ne katılma kararı alacak takımların ve futbolcuların UEFA organizasyonlarından, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden menedileceğini açıkladı.

UEFA başkanı Aleksander Ceferin ise tepkisini, "Bu oluşum, Avrupa'da dayanışmayı önemsemeyenlerin düşüncesi. Kendilerinden başka hiçbir şeyi umursamıyorlar." sözleriyle ifade etti.

Peki Ozan Kabak, EURO 2020'de oynayabilecek mi?

Florentino Perez ne söyledi?

Avrupa Süper Ligi Başkanı Florentino Perez, UEFA'nın Avrupa Süper Ligi'ne katılan futbolculara Dünya Kupası vizesi verilmemesi halinde kendi Dünya Kupası organizasyonlarını kuracaklarını açıkladı.

"Eğer bu turnuvaya katılan oyuncuların 2022 Dünya Kupası'na katılmasına izin verilmezse, kendi Dünya Kupası turnuvamızı yaratırız, büyütecek bir şey yok."

Ozan Kabak ile Merih Demiral, EURO 2020'de oynayabilecek mi?

UEFA'nın açıklamalarının ardından Liverpool forması giyen Liverpool forması giyen Ozan Kabak ile Juventus forması giyen Merih Demiral'ın da EURO 2020'de rol alma ihtimali tehlikede.

Ancak Avrupa Süper Ligi'nin Ağustos ayında başlaması planlanıyor. Euro 2020 ise 11 Haziran 2021'de başlayıp 11 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Henüz net bir açıklama yapılmasa da tarihler göz önüne alındığında Ozan Kabak ile Merih Demiral'ın EURO 2020'de forma giymesi muhtemel görünüyor.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ne söyedi?

UEFA ise Avrupa Süper Ligi'ne katılan oyuncuların milli takıma katılamayacakları konusunda net.

"Kapalı ligde oynayan oyuncular, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecekler. Milli takımlarına davet alamayacaklar."

FIFA ne söyledi?

Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğunun resmen açıklanmasının ardından FIFA, her zaman birliktelikten yana olduklarını vurgulayan bir açıklama yayınladı.

"Uluslararası takvime ve değerlere karşı olan, Avrupa'da kopuk ve kapalı bir lig düşüncesine karşıyız. FIFA, her zaman dünya futbolunda birliktelikten yanadır."

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