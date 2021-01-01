Futbolda yeni dönem! Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu

Avrupa'nın 12 kulübü, Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğunu resmen açıkladı.

Yapılan bildiriye, Arsenal, Liverpool, Manchester United, Chelsea, Manchester City, Tottenham, Milan, Inter, Juventus, Atletico Madrid, Real Madrid ve Barcelona imza attı.

Bildiride ayrıca üç kulübün daha kurucu kulüpler arasına katılacağı vurgulandı. Avrupa Süper Ligi'nin resmi internet sitesi de yayına girdi.

UEFA başkanı Aleksander Ceferin de tepkisini ifade etti.

"Bu oluşum, Avrupa'da dayanışmayı önemsemeyenlerin düşüncesi. Kendilerinden başka hiçbir şeyi umursamıyorlar."

Avrupa Süper Ligi nedir?

Avrupa futbolunun patronu UEFA ile Avrupa Kulüpler birliği arasında Şampiyonlar Ligi formayı ve TV yayın haklarının pazarlama sisteminin düzenlenmesi konusunda anlaşma sağlanamadı.

Bunun üzerine Avrupa'nın 12 büyük kulübü Avrupa Süper Ligi projesini hayata geçirme kararı aldı. İngiltere Premier Ligi'nden Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, İspanya La Liga'dan Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, İtalya Serie A'dan Milan, Inter ve Juventus bu turnuvaya onay verdi.

Bu fikre onay vermeyen PSG, Avrupa Süper Ligi'nde yer almayacak.

UEFA ile kulüpler arasında yaşanan anlaşmazlığın ana sebebi olarak, Avrupa Kulüpler Birliği'nin, Devler Ligi'nin ticari hakları ve yayın haklarında daha fazla söz sahibi

Avrupa Süper Ligi başkanı da belli oldu

Avrupa Süper Ligi'nin başkanlığını Real Madrid Başkanı Florentino Perez yapacak. Perez ilk açıklamasını yaparken taraftarların isteklerine yanıt vereceklerini vurguladı.

"Futbolun dünyadaki hakettiği yeri almasına her zaman yardımcı olacağız. Futbol tüm dünyada 4 milyardan fazla takipçisi olan dünyadaki tek küresel spor ve büyük kulüpler olarak, bizim sorumluluğumuz taraftarların isteklerine cevap vermektir."

Juventus Başkanı Andrea Agnelli ve Manchester United'ın sahibi Joel Glazer, Florentino Perez'in yardımcılığını yapacak.

FIFA'dan açıklama

Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğunun resmen açıklanmasının ardından dünya futbolunun patronu FIFA'dan bir açıklama geldi.

"Uluslararası takvime ve değerlere karşı olan, Avrupa'da kopuk ve kapalı bir lig düşüncesine karşıyız. FIFA, her zaman dünya futbolunda birliktelikten yanadır."

Turnuvanın formatı nasıl olacak?

10'ar takımdan iki grup oluşturulacak. 18 maçın oynanacağı turnuvada gruplarını ilk üç sırada bitiren takımlar çeyrek finale yükselecek. Dördüncü ve beşinci sıradaki takımlar ise çeyrek final için play-in oynayacak.

UEFA tepki göstermişti

UEFA resmi internet sitesi üzerinden, İngiltere Futbol Federasyonu ve Premier Lig, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu ve La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A, Avrupa Süper Ligi ile ilgili ortak bir bildiri yayımladı.

"Avrupa Süper Ligi adında bir turnuva yaratılmaya çalışıldığını öğrendik. Bunun gerçekleşmesi halinde, bu komik projeyi durdurmak için ortak hareket edeceğiz. Adli ve sportif tüm önlemleri alacağız.

"Bu projede yer almayı reddeden Fransa ve Almanya kulüplerine teşekkür ederiz. Böyle bir projeye karşı savaşımızda bize katılmak isteyen futbolseverlere, politikacılara çağrıda bulunuyoruz. Azınlık bir grup sadece kendi çıkarlarını düşünmekte ısrar ediyor. Artık yeter!"

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