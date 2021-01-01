UEFA'dan Avrupa Süper Ligi için açıklama: Artık yeter!

UEFA, hayata geçirilmesi planlanan Avrupa Süper Ligi'ni durdurmak için mücadele edeceklerini duyurdu.

UEFA resmi internet sitesi üzerinden, İngiltere Futbol Federasyonu ve Premier Lig, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu ve La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A, Avrupa Süper Ligi ile ilgili ortak bir bildiri yayımladı.

"Avrupa Süper Ligi adında bir turnuva yaratılmaya çalışıldığını öğrendik. Bunun gerçekleşmesi halinde, bu komik projeyi durdurmak için ortak hareket edeceğiz. Adli ve sportif tüm önlemleri alacağız.

"Bu projede yer almayı reddeden Fransa ve Almanya kulüplerine teşekkür ederiz. Böyle bir projeye karşı savaşımızda bize katılmak isteyen futbolseverlere, politikacılara çağrıda bulunuyoruz. Azınlık bir grup sadece kendi çıkarlarını düşünmekte ısrar ediyor. Artık yeter!"

Avrupa Süper Ligi nedir?

Avrupa futbolunun patronu UEFA ile Avrupa Kulüpler birliği arasında Şampiyonlar Ligi formayı ve TV yayın haklarının pazarlama sisteminin düzenlenmesi konusunda anlaşma sağlanamadı.

Bunun üzerine Avrupa'nın 12 büyük kulübü Avrupa Süper Ligi projesini hayata geçirme kararı aldı. İngiltere Premier Ligi'nden Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, İspanya La Liga'dan Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, İtalya Serie A'dan Milan, Inter ve Juventus bu turnuvaya onay verdi.

Bu fikre onay vermeyen PSG, Avrupa Süper Ligi'nde yer almayacak.

UEFA ile kulüpler arasında yaşanan anlaşmazlığın ana sebebi olarak, Avrupa Kulüpler Birliği'nin, Devler Ligi'nin ticari hakları ve yayın haklarında daha fazla söz sahibi olmak istemesi gösterildi.

Premier Lig yönetimi uyardı

Yaşanan bu gelişmelerde sonra dünyanın en çok takip edilen ligi Premier Lig konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"Avrupa Süper Ligi fikri, oyununun tüm çekiciliğini zayıflatacak ve tüm futbolcular üzerinde derin zarar verici bir etkiye sahip olacaktır.

"İngiliz futbolunun bütünlüğünü ve gelecekteki beklentilerini, oyunun çıkarları doğrultusunda savunmak için diğer paydaşlarla birlikte hareket edeceğiz."

20 takımlı bir lig olacak

Avrupa Süper Ligi'nde hayata geçirilmesi halinde 20 takım mücadele edecek. Bu takımların 15 tanesi sabit olacak. Diğer beş takım ise her sezon değişecek. Bu beş takımın nasıl belirleneceği ise henüz netleşmedi.

İki grup halinde mücadele edecek olan takımların, gruplarını ilk 4 sırada bitirenler çeyrek final oynayacaklar. Her bir takım bu turnuvada 18 maça çıkacak.

4 milyar euro bütçe

Ligde sabit olarak yer alacak olan 15 takım, her sezon elde edilecek olan gelirin 3,5 milyon euro'luk kısmını kendi arasında bölüşecek.

Toplamda 4 milyar euro'luk gelir hedefleyen Avrupa Süper Ligi, diğer 5 takıma ise 100 milyon euro ödemeyi planlıyor.