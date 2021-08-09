“Oyuncumun Grealish’ten hiçbir farkı yok!”

Arsenal’in ilgilendiği yıldız oyuncunun teknik direktöründen dikkat çeken Grealish kıyaslaması geldi.

10 numara pozisyonu için elinde genç yıldız Emile Smith Rowe bulunan Arsenal, bu bölgeye bir takviye daha yapmak istiyor.

Geçen sezon kiraladığı Martin Odegaard için girişimlerini sürdüren Arsenal, Leicester’ın yıldız oyuncusu James Maddison’la da ilgileniyor.

İngiliz yıldızın teknik direktörü Brendan Rodgers da, oyuncusunu 100 milyon pound karşılığında Manchester City’ye transfer olan Jack Grealish’le kıyaslayarak gündem olan açıklamalarda bulundu. Böylelikle Leicester, Maddison’ı kolay kolay bırakmak istemediğini de tekrar kanıtlamış oldu.

Neler söylendi?

Maddison’la Grealish’i aynı seviyede gördüğünü söyleyen Rodgers, şu açıklamalarda bulundu:

“Bence iki oyuncu da birbirine çok yakın, ikisi de çok yetenekli isimler.”

“Tarz olarak aynı olduklarını düşünüyorum. İkisi de yaratıcı oyuncular. Ancak bunların yanı sıra tamamen farklı yönleri de var. Biri driplingçi bir oyuncuyken diğeri ise oyunu paslarıyla yönlendiriyor.”

“James biraz daha merkeze yakın oynuyor ve pasörlüğüyle öne çıkıyor. Evet, iki tane yaratıcı oyuncudan bahsediyoruz ancak farklı yönleriyle öne çıkıyorlar.”

“Bugün herkes James’in takım için ne kadar çabaladığını biliyor. Topu ayağına aldığında kalitesini ve neler yapabileceklerini herkese defalarca kanıtladı.”

“Geride bıraktığımız sezonda sakatlıklarla boğuştu ve bu da gelişim sürecini kötü etkiledi, bu açıdan şanssızdı.”

Arsenal Maddison’ı neden istiyor?

Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transfer olmasından bu yana Arsenal, yaratıcı orta saha arayışlarını sürdürüyor.

Odegaard için de girişimlerde bulunan Arsenal, bu bölgede Smith Rowe’un yanına bir takviye daha yapmayı hedefliyor.

Londra temsilcisi, Maddison’ın yanı sıra Ruben Neves’i de listesinde tutuyor.

Leicester’da, 119 maça çıkan ve 27 gol 20 asistlik bir performansa imza atan İngiliz yıldız, FA Cup ve Community Shield zaferleri yaşamıştı.

Daha fazlası için:

Messi: Ayrılmaya hazır değilim ama veda etmek zorundayım

Bayern Münih'ten Erling Haaland itirafı

Mauricio Pochettino: Messi, her hocanın hayalidir