Opta Analiz: Maçlarla ilgili bir takım şeyler

Bu sezon Süper Lig'de oynanan oyundan kimse memnun değil. Peki maçların çok yüklenilen aktörlerinden hakemlerin bunda payı var mı? İnceledik....

| Barış Gerçeker @barisgrckr

Bu sezon şimdilik maçlarını izleyemiyoruz, ancak özellikle Premier Lig'de, başaltı takımların kendi aralarında oynadığı maçlar da dahil olmak üzere, futbol kalitesi, fizik mücadele, hız, hareket, heyecan sürekli olarak özellikle sosyal medyaya "Bu izlediğimiz futbolsa bizim ligde oynanan ne" sorusunu sorduruyor.

"Bize ait" olduğu için bırakamadığını söyleyenleri bir kenara bırakırsak, tuttuğu takım maçları dışındaki takımların maçını kim ne kadar takip ediyor bilinmez. Ligin toplam kalitesi artmadıkça, özellikle Avrupa'ya çıkan takımlarımızın oralarda halihazırda yaşadığımız zorlukları yaşaması da kaçınılmaz; fizik kapasiteler yetersiz kalıyor, gelen yabancı oyuncu da kısa sürede lige ayak uyduruyor, Avrupa'da ilerleyememek lige gelecek yabancıların kalibresinin de yükselmesine engel oluyor. Bu döngü belli bir kalite bariyerinin aşılamamasına neden oluyor.

Ligimizde topun oyunda kalma süresinin düşük olduğu neredeyse periyodik olarak bu sayfalarda önünüze çıkıyor. Bunun yanında mutlaka ligimizin faul sayısı ortalamasının da yüksekliğini okumuşsunuzdur.

Aşağıda bir takım tablolar var, bu tablolar topun oyunda kalma süresi, toplam maç süresi, maçların oran olarak ne kadarında topun oyunda kaldığı, liglerin faul ortalamalarını, VAR'la ilgili bir takım verileri ve kartların gösterilme nedenleriyle ilgili bazı şeyleri gösteriyor.

Başlayalım...

Lig 2018-19 2019-20 İngiltere – Premier Lig 55:31 55:44 İspanya – La Liga 53:09 51:55 İtalya – 55:18 54:04 – 56:03 55:11 – 54:30 55:55 – Süper Lig 54:39 54:19

Topun oyunda kalma süreleri

Lig 2018-19 2019-20 İngiltere – Premier Lig 96:41 97:15 İspanya – La Liga 95:35 96:57 İtalya – Serie A 96:08 97:20 Almanya – Bundesliga 94:54 95:19 Fransa – Ligue 1 96:04 96:33 Türkiye – Süper Lig 98:28 98:53

Toplam maç süreleri

Lig 2018-19 2019-20 İngiltere – Premier Lig %57.4 %57.3 İspanya – La Liga %55.6 %53.5 İtalya – Serie A %57.5 %55.5 Almanya – Bundesliga %59.1 %57.9 Fransa – Ligue 1 %56.7 %57.9 Türkiye – Süper Lig %55.5 %54.9

Topun maçların ne kadarında oyunda kaldığı

Lig 2018-19 2019-20 İngiltere – Premier Lig 20.4 21.0 İspanya – La Liga 27.1 26.6 İtalya – Serie A 26.7 27.3 Almanya – Bundesliga 23.8 25.0 Fransa – Ligue 1 26.4 25.8 Türkiye – Süper Lig 27.8 27.5

Faul sayısı ortalamaları

Premier Lig bu sezon VAR uygulamasına geçti ve Avrupa'nın beş büyük liginde buna en geç geçen lig oldu. Şimdiden uygulamasındaki belli farklılıklarla öncekilerin hatalarından ders almış gözüküyorlar, örneğin VAR'a giden kritik kararların sonucuna yol açan görüntülerin stat içindeki ekranlardan stattaki taraftara gösterilmesi gibi.

Lig 2017-18 2018-19 2018-19 (VAR/Maç) İngiltere – Premier Lig - - 0.64 İspanya – La Liga - 0.34 0.37 İtalya – Serie A 0.50 0.40 0.55 Almanya – Bundesliga 0.43 0.34 0.41 Fransa – Ligue 1 - 0.36 0.34 Türkiye – Süper Lig - 0.68 0.59

VAR'a gitme sıklığı

Yeni ve iyi uyguladığını söylediğimiz Premier Lig şu anda VAR'a gitme sıklığında bu altı lig içinde en sık VAR'a giden lig durumunda. Ancak uygulamaya alıştıkça bir düşüş bekleyebiliriz. Geçen sezon ligimizin bu alandaki liderliği Premier Lig'e kaptırması bu açıdan normal, ancak bu sezon VAR'ı fazla kullanıyor gözüken Premier Lig'in bile üzerinde bir VAR kullanımını geçen sezon ligimizde görüyoruz.

VAR'ın orta hakemi çağırdığı pozisyonlardan ne kadarında VAR'ın tavsiyesine uyulduğunu da inceledik.

Lig 2017-18 2018-19 2019-20 İngiltere – Premier Lig - - %28.9 İspanya – La Liga - %92.2 %100.0 İtalya – Serie A %51.9 %67.3 %87.9 Almanya – Bundesliga %56.1 %81.7 %86.4 Fransa – Ligue 1 - %76.5 %77.8 Türkiye – Süper Lig - %70.0 %96.9

VAR'da karar değişme oranı

VAR'ın taze olduğu 2017-18 sezonunu gözardı edersek, La Liga'da hakemlerin VAR'ın tavsiyesine uyum oranı oldukça yüksek. Premier Lig'de bu sezon bu oran oldukça düşük, VAR'a çağırıldığı her üç pozisyonun ancak birinde maçın hakemi VAR'a hak vermiş durumda. Bu sezon ligimizde de karar değişim oranının kayda değer bir şekilde arttığını görüyoruz.

Ligimizde topun oyunda kalma sürelerinin hakemler bazında dağılımını da devam eden sezonda en yüksekten en düşüğe sıralayıp geçen sezonla karşılaştırdık.

Hakem 2018-19 2019-20 Suat Arslanboğa 54:49 58:54 Mete Kalkavan 55:20 58:09 Halil Umut Meler 52:58 56:02 Yaşar Kemal Uğurlu 53:57 55:44 Halis Özkahya 56:29 55:42 Fırat Aydınus 56:17 55:10 Ali Palabıyık 56:39 54:08 Mustafa Öğretmenoğlu 53:09 53:40 Ümit Öztürk 54:17 52:54 Alper Ulusoy 55:28 52:21 Arda Kardeşler 54:29 51:44 Cüneyt Çakır 53:00 51:30 Hüseyin Göçek 55:10 50:02 Bülent Yıldırım 53:18 -

İki sezonda toplam en az 10 maç yöneten hakemlerin maçlarında topun oyunda kalma süresi ortalamaları

Geçen sezon maçlarında topun en az oyunda kaldığı hakemlerimiz Halil Umut Meler, Cüneyt Çakır ve Mustafa Öğretmenoğlu oldu. Bu isimlerden Cüneyt Çakır bu sezon da maçlarında topun en az oyunda kaldığı hakemlerden. Halil Umut Meler ise en az kalan üçlüden en çok kalan üçlüye terfi etmiş durumda. Profesyonel hakemlik sözleşmesi iptal edilen Suat Arslanboğa ise bu sezon yönettiği maçlarda topun en çok oyunda kaldığı isimdi.

Hakemlerimizin VAR'a gitme sıklıkları (dakika cinsinden) ve karar değişim oranları, aşağıdaki gibi oluştu. Bu sezon henüz maç sayıları düşük olduğu için bu veriler anlamlı olmadığından bu veriyi devam eden sezon için paylaşmayı sezonun ilerleyen zamanlarına bıraktık:

Hakem 2018-19 Karar değiştirme yüzdesi Yaşar Kemal Uğurlu 81 %68.4 Bülent Yıldırım 82 %72.7 Halil Umut Meler 113 %68.8 Cüneyt Çakır 118 %63.2 Mete Kalkavan 122 %76.5 Halis Özkahya 129 %78.6 Ali Palabıyık 129 %50.0 Ümit Öztürk 135 %50.0 Fırat Aydınus 145 %69.2 Arda Kardeşler 158 %62.5 Suat Arslanboğa 162 %60.0 Hüseyin Göçek 191 %75.0 Alper Ulusoy 255 %66.7 Mustafa Öğretmenoğlu 495 %50.0

İki sezonda toplam en az 10 maç yöneten hakemlerin VAR'a çağırılma sıklığı (dakikada bir) ve karar değişme oranı

Topun durmasına en çok neden olan şey, doğal olarak fauller. Hakemlerimizin son iki sezonda maç başına faul düdüğü çalma ortalamaları şu şekilde:

Hakem 2018-19 2019-20 Mustafa Öğretmenoğlu 30.7 29.0 Cüneyt Çakır 30.0 35.0 Halil Umut Meler 29.2 27.0 Suat Arslanboğa 29.1 27.0 Alper Ulusoy 28.9 30.0 Halis Özkahya 28.2 27.0 Yaşar Kemal Uğurlu 28.0 30.0 Ali Palabıyık 27.4 31.3 Hüseyin Göçek 27.3 30.0 Mete Kalkavan 27.2 22.0 Bülent Yıldırım 26.7 - Fırat Aydınus 24.7 25.3 Ümit Öztürk 24.7 26.5 Arda Kardeşler 23.6 30.7

İki sezonda toplam en az 10 maç yöneten hakemlerin maç başına faul ortalamaları

Cüneyt Çakır her iki sezonda da en çok faul çalan ilk üçteki yerini koruyor. Düdüğünü en az duyduğumuz hakemlerin arasında ise geçen sezon Fırat Aydınus, Ümit Öztürk ve Arda Kardeşler bulunurken Arda Kardeşler bu sezon alışkanlığını ters yönde değiştirmiş gibi. Mete Kalkavan ise bu sezon şimdilik en az faul düdüğü çalan hakem.

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Faul sayılarıyla kart sayılarını karşılaştırarak bazı takımlara daha sık kart çıktığını düşünebiliriz. Ancak kartlar sadece faullere çıkmıyor. Bizimki ve La Liga gibi topun oyunda az kaldığı, faul ortalamalarının yüksek olduğu liglerde itiraz, itiş kakış ne kadar etkili, bunu da 2018-19 sezonu için inceledik.

Lig Faul ve elle oynama İtiraz Tartışma Hakemi aldatmaya yönelik hareket Zaman geçirme İngiltere – Premier Lig %78.4 %7.6 %5.0 %1.9 %5.2 İspanya – La Liga %79.8 %11.2 %3.6 %0.4 %3.6 İtalya – Serie A %81.4 %7.7 %4.0 %1.2 %3.2 Almanya – Bundesliga %79.3 %7.0 %6.8 %1.1 %3.9 Fransa – Ligue 1 %82.8 %7.7 %4.5 %1.4 %2.4 Türkiye – Süper Lig %74.7 %10.0 %7.9 %0.9 %4.5

Sadece sarı kart ve ikinci sarı kartla cezalandırılan ihlallerin toplam sarı kart sayısına oranını listelediğimiz bu tabloda La Liga ve Süper Lig'in itirazdan sarı kart oranının en yüksek iki lig olması şaşırtmıyor. Ligimiz ayrıca oyuncuların saha içi tartışmalarından da en sık kart çıkan bir lig olarak dikkat çekiyor.

Zaman geçirmeye çıkan kart sayılarının ise nasıl değerlendirileceğini size bırakıyoruz. Örneğin Premier Lig'de buna çıkan kartların oranının en yüksek olması maç içinde oyuncuların en çok zaman geçirdiği lig olmasından mı, yoksa hakemlerin buna en az müsamaha gösterdiği lig olduğundan mı? Yorum sizin...