Opta Analiz: Maçlarla ilgili bir takım şeyler
ANALİZ | Barış Gerçeker @barisgrckr
Bu sezon şimdilik La Liga maçlarını izleyemiyoruz, ancak özellikle Premier Lig'de, başaltı takımların kendi aralarında oynadığı maçlar da dahil olmak üzere, futbol kalitesi, fizik mücadele, hız, hareket, heyecan sürekli olarak özellikle sosyal medyaya "Bu izlediğimiz futbolsa bizim ligde oynanan ne" sorusunu sorduruyor.
"Bize ait" olduğu için bırakamadığını söyleyenleri bir kenara bırakırsak, tuttuğu takım maçları dışındaki takımların maçını kim ne kadar takip ediyor bilinmez. Ligin toplam kalitesi artmadıkça, özellikle Avrupa'ya çıkan takımlarımızın oralarda halihazırda yaşadığımız zorlukları yaşaması da kaçınılmaz; fizik kapasiteler yetersiz kalıyor, gelen yabancı oyuncu da kısa sürede lige ayak uyduruyor, Avrupa'da ilerleyememek lige gelecek yabancıların kalibresinin de yükselmesine engel oluyor. Bu döngü belli bir kalite bariyerinin aşılamamasına neden oluyor.
Ligimizde topun oyunda kalma süresinin düşük olduğu neredeyse periyodik olarak bu sayfalarda önünüze çıkıyor. Bunun yanında mutlaka ligimizin faul sayısı ortalamasının da yüksekliğini okumuşsunuzdur.
Aşağıda bir takım tablolar var, bu tablolar topun oyunda kalma süresi, toplam maç süresi, maçların oran olarak ne kadarında topun oyunda kaldığı, liglerin faul ortalamalarını, VAR'la ilgili bir takım verileri ve kartların gösterilme nedenleriyle ilgili bazı şeyleri gösteriyor.
Başlayalım...
|Lig
|2018-19
|2019-20
|İngiltere – Premier Lig
|55:31
|55:44
|İspanya – La Liga
|53:09
|51:55
|İtalya – Serie A
|55:18
|54:04
|Almanya – Bundesliga
|56:03
|55:11
|Fransa – Ligue 1
|54:30
|55:55
|Türkiye – Süper Lig
|54:39
|54:19
Topun oyunda kalma süreleri
|Lig
|2018-19
|2019-20
|İngiltere – Premier Lig
|96:41
|97:15
|İspanya – La Liga
|95:35
|96:57
|İtalya – Serie A
|96:08
|97:20
|Almanya – Bundesliga
|94:54
|95:19
|Fransa – Ligue 1
|96:04
|96:33
|Türkiye – Süper Lig
|98:28
|98:53
Toplam maç süreleri
|Lig
|2018-19
|2019-20
|İngiltere – Premier Lig
|%57.4
|%57.3
|İspanya – La Liga
|%55.6
|%53.5
|İtalya – Serie A
|%57.5
|%55.5
|Almanya – Bundesliga
|%59.1
|%57.9
|Fransa – Ligue 1
|%56.7
|%57.9
|Türkiye – Süper Lig
|%55.5
|%54.9
Topun maçların ne kadarında oyunda kaldığı
|Lig
|2018-19
|2019-20
|İngiltere – Premier Lig
|20.4
|21.0
|İspanya – La Liga
|27.1
|26.6
|İtalya – Serie A
|26.7
|27.3
|Almanya – Bundesliga
|23.8
|25.0
|Fransa – Ligue 1
|26.4
|25.8
|Türkiye – Süper Lig
|27.8
|27.5
Faul sayısı ortalamaları
Premier Lig bu sezon VAR uygulamasına geçti ve Avrupa'nın beş büyük liginde buna en geç geçen lig oldu. Şimdiden uygulamasındaki belli farklılıklarla öncekilerin hatalarından ders almış gözüküyorlar, örneğin VAR'a giden kritik kararların sonucuna yol açan görüntülerin stat içindeki ekranlardan stattaki taraftara gösterilmesi gibi.
|Lig
|2017-18
|2018-19
|2018-19 (VAR/Maç)
|İngiltere – Premier Lig
|-
|-
|0.64
|İspanya – La Liga
|-
|0.34
|0.37
|İtalya – Serie A
|0.50
|0.40
|0.55
|Almanya – Bundesliga
|0.43
|0.34
|0.41
|Fransa – Ligue 1
|-
|0.36
|0.34
|Türkiye – Süper Lig
|-
|0.68
|0.59
VAR'a gitme sıklığı
Yeni ve iyi uyguladığını söylediğimiz Premier Lig şu anda VAR'a gitme sıklığında bu altı lig içinde en sık VAR'a giden lig durumunda. Ancak uygulamaya alıştıkça bir düşüş bekleyebiliriz. Geçen sezon ligimizin bu alandaki liderliği Premier Lig'e kaptırması bu açıdan normal, ancak bu sezon VAR'ı fazla kullanıyor gözüken Premier Lig'in bile üzerinde bir VAR kullanımını geçen sezon ligimizde görüyoruz.
VAR'ın orta hakemi çağırdığı pozisyonlardan ne kadarında VAR'ın tavsiyesine uyulduğunu da inceledik.
|Lig
|2017-18
|2018-19
|2019-20
|İngiltere – Premier Lig
|-
|-
|%28.9
|İspanya – La Liga
|-
|%92.2
|%100.0
|İtalya – Serie A
|%51.9
|%67.3
|%87.9
|Almanya – Bundesliga
|%56.1
|%81.7
|%86.4
|Fransa – Ligue 1
|-
|%76.5
|%77.8
|Türkiye – Süper Lig
|-
|%70.0
|%96.9
VAR'da karar değişme oranı
VAR'ın taze olduğu 2017-18 sezonunu gözardı edersek, La Liga'da hakemlerin VAR'ın tavsiyesine uyum oranı oldukça yüksek. Premier Lig'de bu sezon bu oran oldukça düşük, VAR'a çağırıldığı her üç pozisyonun ancak birinde maçın hakemi VAR'a hak vermiş durumda. Bu sezon ligimizde de karar değişim oranının kayda değer bir şekilde arttığını görüyoruz.
Ligimizde topun oyunda kalma sürelerinin hakemler bazında dağılımını da devam eden sezonda en yüksekten en düşüğe sıralayıp geçen sezonla karşılaştırdık.
|Hakem
|2018-19
|2019-20
|Suat Arslanboğa
|54:49
|58:54
|Mete Kalkavan
|55:20
|58:09
|Halil Umut Meler
|52:58
|56:02
|Yaşar Kemal Uğurlu
|53:57
|55:44
|Halis Özkahya
|56:29
|55:42
|Fırat Aydınus
|56:17
|55:10
|Ali Palabıyık
|56:39
|54:08
|Mustafa Öğretmenoğlu
|53:09
|53:40
|Ümit Öztürk
|54:17
|52:54
|Alper Ulusoy
|55:28
|52:21
|Arda Kardeşler
|54:29
|51:44
|Cüneyt Çakır
|53:00
|51:30
|Hüseyin Göçek
|55:10
|50:02
|Bülent Yıldırım
|53:18
|-
İki sezonda toplam en az 10 maç yöneten hakemlerin maçlarında topun oyunda kalma süresi ortalamaları
Geçen sezon maçlarında topun en az oyunda kaldığı hakemlerimiz Halil Umut Meler, Cüneyt Çakır ve Mustafa Öğretmenoğlu oldu. Bu isimlerden Cüneyt Çakır bu sezon da maçlarında topun en az oyunda kaldığı hakemlerden. Halil Umut Meler ise en az kalan üçlüden en çok kalan üçlüye terfi etmiş durumda. Profesyonel hakemlik sözleşmesi iptal edilen Suat Arslanboğa ise bu sezon yönettiği maçlarda topun en çok oyunda kaldığı isimdi.
Hakemlerimizin VAR'a gitme sıklıkları (dakika cinsinden) ve karar değişim oranları, aşağıdaki gibi oluştu. Bu sezon henüz maç sayıları düşük olduğu için bu veriler anlamlı olmadığından bu veriyi devam eden sezon için paylaşmayı sezonun ilerleyen zamanlarına bıraktık:
|Hakem
|2018-19
|Karar değiştirme yüzdesi
|Yaşar Kemal Uğurlu
|81
|%68.4
|Bülent Yıldırım
|82
|%72.7
|Halil Umut Meler
|113
|%68.8
|Cüneyt Çakır
|118
|%63.2
|Mete Kalkavan
|122
|%76.5
|Halis Özkahya
|129
|%78.6
|Ali Palabıyık
|129
|%50.0
|Ümit Öztürk
|135
|%50.0
|Fırat Aydınus
|145
|%69.2
|Arda Kardeşler
|158
|%62.5
|Suat Arslanboğa
|162
|%60.0
|Hüseyin Göçek
|191
|%75.0
|Alper Ulusoy
|255
|%66.7
|Mustafa Öğretmenoğlu
|495
|%50.0
İki sezonda toplam en az 10 maç yöneten hakemlerin VAR'a çağırılma sıklığı (dakikada bir) ve karar değişme oranı
Topun durmasına en çok neden olan şey, doğal olarak fauller. Hakemlerimizin son iki sezonda maç başına faul düdüğü çalma ortalamaları şu şekilde:
|Hakem
|2018-19
|2019-20
|Mustafa Öğretmenoğlu
|30.7
|29.0
|Cüneyt Çakır
|30.0
|35.0
|Halil Umut Meler
|29.2
|27.0
|Suat Arslanboğa
|29.1
|27.0
|Alper Ulusoy
|28.9
|30.0
|Halis Özkahya
|28.2
|27.0
|Yaşar Kemal Uğurlu
|28.0
|30.0
|Ali Palabıyık
|27.4
|31.3
|Hüseyin Göçek
|27.3
|30.0
|Mete Kalkavan
|27.2
|22.0
|Bülent Yıldırım
|26.7
|-
|Fırat Aydınus
|24.7
|25.3
|Ümit Öztürk
|24.7
|26.5
|Arda Kardeşler
|23.6
|30.7
İki sezonda toplam en az 10 maç yöneten hakemlerin maç başına faul ortalamaları
Cüneyt Çakır her iki sezonda da en çok faul çalan ilk üçteki yerini koruyor. Düdüğünü en az duyduğumuz hakemlerin arasında ise geçen sezon Fırat Aydınus, Ümit Öztürk ve Arda Kardeşler bulunurken Arda Kardeşler bu sezon alışkanlığını ters yönde değiştirmiş gibi. Mete Kalkavan ise bu sezon şimdilik en az faul düdüğü çalan hakem.
Faul sayılarıyla kart sayılarını karşılaştırarak bazı takımlara daha sık kart çıktığını düşünebiliriz. Ancak kartlar sadece faullere çıkmıyor. Bizimki ve La Liga gibi topun oyunda az kaldığı, faul ortalamalarının yüksek olduğu liglerde itiraz, itiş kakış ne kadar etkili, bunu da 2018-19 sezonu için inceledik.
|Lig
|Faul ve elle oynama
|İtiraz
|Tartışma
|Hakemi aldatmaya yönelik hareket
|Zaman geçirme
|İngiltere – Premier Lig
|%78.4
|%7.6
|%5.0
|%1.9
|%5.2
|İspanya – La Liga
|%79.8
|%11.2
|%3.6
|%0.4
|%3.6
|İtalya – Serie A
|%81.4
|%7.7
|%4.0
|%1.2
|%3.2
|Almanya – Bundesliga
|%79.3
|%7.0
|%6.8
|%1.1
|%3.9
|Fransa – Ligue 1
|%82.8
|%7.7
|%4.5
|%1.4
|%2.4
|Türkiye – Süper Lig
|%74.7
|%10.0
|%7.9
|%0.9
|%4.5
Sadece sarı kart ve ikinci sarı kartla cezalandırılan ihlallerin toplam sarı kart sayısına oranını listelediğimiz bu tabloda La Liga ve Süper Lig'in itirazdan sarı kart oranının en yüksek iki lig olması şaşırtmıyor. Ligimiz ayrıca oyuncuların saha içi tartışmalarından da en sık kart çıkan bir lig olarak dikkat çekiyor.
Zaman geçirmeye çıkan kart sayılarının ise nasıl değerlendirileceğini size bırakıyoruz. Örneğin Premier Lig'de buna çıkan kartların oranının en yüksek olması maç içinde oyuncuların en çok zaman geçirdiği lig olmasından mı, yoksa hakemlerin buna en az müsamaha gösterdiği lig olduğundan mı? Yorum sizin...