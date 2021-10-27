Oğlundan Diego Simeone'ye gözdağı!

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin oğlu Giovanni, babasının takımını gözüne kestirdi.

Verona'nın Lazio'yu 4-1 yendiği karşılaşmada takımının attığı dört golün tamamına imza atan Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin oğlu Giovanni Simeone üst düzey performansını korumak istediğini söyledi. La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda takımda aile havası olduğunu belirten Simeone, babasına da mesaj gönderdi.

Babasının uzun süre formasını giydiği Lazio'yu yıkan adam olan 26 yaşındaki santrfor, "Normalde hat-trick yapan oyuncular mutludur ama ben sınırlarımı aşmak için daha fazlasını istedim. Maçtan sonra babamla konuştum ve beni tebrik etti. Beni daha önce hiç böyle görmediğini söyledi. Bu şekilde oynamaya devam etmem gerekiyor."

Milli takıma seçilmişti

Maurizio Sarri'nin takımı karşısında yıldızlaşan Giovanni, babasının takımına karşı da goller atmak istediğini belirtirken, "Bir gün karşılaşırsak Atletico Madrid'e karşı da goller atmak istiyorum. Cagliari'de de iyi bir form grafiği yakalamış ve milli takıma seçilmiştim ama sonrasında kovid nedeniyle oynayamadım" dedi.

Bu sezon Serie A'da forma giydiği yedi karşılaşmada altı gol atan Simeone, geçtiğimiz sezonu altı golle tamamlamıştı. Pandemi öncesinin yıldızları arasında yer alan Simeone, 2019-2020 sezonunda Serie A'da attığı 12 golle parlamış ve Arjantin Milli Takımı'nın geleceğinde önemli yer tutacağı şeklinde yorumlar da beraberinde gelmişti.

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