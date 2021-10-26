Solskjaer için Alex Ferguson devreye girdi

Norveçli teknik adamın Manchester United'daki geleceği tartışılmaya devam ediyor.

Son dönemde alınan kötü sonuçların ardından üzerindeki baskı iyice artan Ole Gunnar Solskjaer’e kulübün efsane menajeri Sir Alex Ferguson’dan destek geldi.

5-0’lık Liverpool hezimetinin ardından Solskjaer’in istifasını isteyen çatlak sesler iyice yükselmişti. Ancak Salı günü takımın Carrington’daki tesislerini ziyaret eden Ferguson, eski öğrencisinin arkasında olduğu mesajını verdi.

Kulüp başkanı Ed Woodward da Solskjaer’i takıma tutma niyetini gösteren bir açıklamada bulunmuştu. Yine de, Norveçlinin kulüpteki kaderiyle ilgili son kararı kulübün sahibi olan Amerikalı ortaklığın başındaki Joel Glazer verecek.

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Zaman verilmesini istedi

The Guardian’ın haberine göre, Ferguson, Solskjaer’e sezonun gidişatını değiştirebilmek için daha fazla zaman verilmesi gerektiğini düşünüyor. Woodward ve sportif direktör Richard Arnold da efsane isimle aynı görüşü paylaşıyor.

Manchester United’ı önümüzdeki iki haftada zorlu bir fikstür bekliyor. Kırmızı Şeytanlar deplasmanda Tottenham ile karşılaştıktan sonra evinde son şampiyon Manchester City’yi konuk edecek.

Bu iki maçta umut verici sonuçlar alınması halinde Solskjaer bir süre daha takımın başında kalmasını sağlayacak krediyi kazanabilir.

Oyuncuların inancı kalmadı

48 yaşındaki çalıştırıcı yaklaşık üç yıldır yönettiği United’ı adım adım yukarıya doğru taşımıştı. Ancak takım, geçen sezon elde edilen ikinciliğin ve bu yaz yapılan flaş transferlerin yarattığı beklentiyi şu ana kadar karşılayamadı.

Premier Lig’de son dört maçtan yalnızca bir puan çıkarabilen United, 14 puanla, lider Chelsea’nin sekiz puan gerisinde yedinci sırada yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi’nde Atalanta ile oynadığı maçta 2-0 geriye düşen United, harika bir geri dönüşe imza atıp 3-2 galip gelse de, oynanan futbol soru işaretlerini gidermeye yetmemişti. Halı altına süpürülen sorunlar, Liverpool karşısında tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı.

Maçın ardından İngiliz basınında takımdaki tecrübeli isimlerin taktik tercihler ve liderlik konusunda Solskjaer’den memnun olmadığı yazıldı. Veteran oyuncular, Solskjaer’in takımı içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için fazla ‘yumuşak’ kaldığına inanıyor.

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